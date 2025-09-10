La integración del puerto-ciudad de Almería se proyecta en Hamburgo como atractivo para el turismo de cruceros

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, junto al cónsul general de España en Hamburgo y representantes de Puertos del Estado y otras autoridades portuarias en la Seatrade Cruise Europe. - APA

ALEMANIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha iniciado la proyección internacional del proyecto de integración puerto-ciudad que ejecuta y cuya primera fase concluirá a finales de este año al presentarlo en la Seatrade Cruise Europe, el evento de cruceros más importante de Europa que se celebra esta semana en Hamburgo (Alemania).

Según ha indicado la APA en una nota, la urbanización y apertura de seis hectáreas de puerto a la ciudad, así como de patrimonio histórico portuario, "será un gran atractivo turístico y un salto cualitativo en la oferta al pasaje de cruceros, que encontrará a pie de barco un lugar de paseo, con interés histórico, y también de ocio conectado con el centro neurálgico de Almería".

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha explicado que el Puerto de Almería abrirá ya, a finales de este año 2025, las dos primeras hectáreas; una en la entrada al Muelle de Levante, que incluye la nueva fachada del edificio administrativo, con Dekton de la multinacional Cosentino como material protagonista.

Será un "referente arquitectónico de la ciudad a la vez que eficiente energéticamente", para lo que ha recibido financiación europea de los fondos Feder, y la segunda hectárea en la explanada anexa que quedará abierta hasta el cantil del Muelle de Ribera I.

En estos espacios, tal y como ha detallado Soto, la APA pondrá en valor patrimonio histórico portuario del siglo XX como el Tinglado, que dotará de más de 2.600 metros de sombra la zona y también servirá para albergar iniciativas socioculturales; la grúa Babcock & Wilcox, que será visitable y se convertirá en un mirador y la locomotora alemana Deutz, que también se está rehabilitando.

A principios de 2026 comenzará la urbanización de otras cuatro hectáreas, que integran Muelle de Levante y la zona de las Almadrabillas y que revitalizará el área donde se ubica el Cargadero de mineral El Alquife de Almería, conocido como Cable Inglés y declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

"Esta actuación es estratégica para el destino Almería, se trata de la transformación urbanística más importante de los últimos 30 años en el frente marítimo de la ciudad, que lo convertirá en una zona social, inclusiva, sostenible y especialmente atractiva desde el punto de vista turístico", ha explicado Soto.

PARTICIPACIÓN EN LA SEATRADE EUROPA Y BALANCE DE CRUCEROS

Además, el Puerto de Almería participa en el salón de cruceros junto a la asociación Suncruise Andalucía en el expositor agrupado de Puertos del Estado, y lo hace acompañado por la Fundación Bahía Almeriport, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, que trabajan de manera coordinada en la promoción de Almería.

Durante los días de feria, marcados por una agenda con navieras y turoperadores, la representación almeriense mostrará el potencial de Almería para la escala de cruceros a través de la campaña 'Almería, el último tesoro por descubrir'; que ilustra un destino rico en cultura, patrimonio, gastronomía y paisajes entre los que se encuentra el único desierto de Europa y el parque natural de Cabo de Gata.

La APA aprovecha la cita para informar al sector de las características del puerto orientadas a la escala de cruceros, "idóneas por ubicación junto al centro histórico de la ciudad, y también respecto a infraestructuras e instalaciones de servicio al pasaje".

En este sentido, junto al proyecto puerto-ciudad, ha ejecutado una nueva pasarela que beneficiará a los cruceros y en la que ha invertido 2,8 millones de euros y trabaja para la ejecución de una terminal independiente para cruceristas dentro de la estación marítima.

En cuanto al balance de cruceros, el Puerto de Almería ha incrementado en un 45 por ciento el pasaje de cruceros en los siete primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 11.367 turistas.

En total han sido 17 los cruceros que han hecho escala en la dársena almeriense de enero a julio, lo que supone un 41,7 por ciento más en los mismos meses del pasado año.