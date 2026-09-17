José García Fuentes sitúa al Puerto de Motril (Granada) como "referente de transformación" hacia los 'Blue Ports'

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes (en la imagen junto a Teófila Martínez, su homóloga en la Bahía de Cádiz), ha ofrecido una conferencia sobre el concepto de 'Blue Ports' en el marco de Seatrade Med Cruise - AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril (Granada), José García Fuentes, ha ofrecido una conferencia sobre el concepto de 'Blue Ports' en el marco de Seatrade Med Cruise, uno de los principales encuentros internacionales de la industria de cruceros, celebrado estos días en Las Palmas de Gran Canaria.

Para el presidente de la Autoridad Portuaria, hablar de 'Blue Ports' supone abordar "una transformación mucho más profunda que la incorporación de determinadas tecnologías o de una serie de medidas ambientales".

En este sentido, ha defendido que un puerto azul "entiende que su responsabilidad no termina en el límite de sus instalaciones", sino que debe ser capaz de generar valor económico, proteger el medio marino y mejorar su relación con la comunidad.

Durante su intervención, García Fuentes ha puesto como ejemplo de iniciativas sostenibles, que ya se están desarrollando, el proyecto de 'Green Motril', orientada a avanzar hacia una comunidad energética basada en energías renovables, o el proyecto de electrificación de los muelles mediante sistemas OPS, para que los buques puedan conectarse a tierra durante sus estancias y reducir así emisiones y ruido.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

García Fuentes también ha incidido en la necesidad de que la transición energética y ambiental vaya acompañada de recursos económicos, conocimiento, personal especializado, innovación y capacidad de gestión. Una necesidad que, a su juicio, adquiere una especial dimensión en los puertos medianos y pequeños.

Por ello, ha defendido la importancia de establecer alianzas con universidades, empresas tecnológicas, administraciones, operadores y comunidades locales. En el caso de Motril, ha puesto en valor la colaboración con la Universidad de Granada (UGR) en ámbitos relacionados con la biodiversidad y el conocimiento del medio marino.

Otro de los ejes de su intervención ha sido la relación entre el puerto y su entorno. García Fuentes ha defendido que "un puerto no puede ser sostenible si la ciudad que lo rodea no lo percibe", y ha puesto la estrategia "Motril-Puerto Abierto' como uno de los instrumentos para avanzar hacia una relación más integrada entre puerto, ciudad y territorio, tanto desde el punto de vista social como económico. Una integración que cobra especial importancia en el ámbito de los cruceros.

"El objetivo es que cada escala genere un mayor impacto positivo en la economía local y que el pasajero no perciba Motril únicamente como un punto de llegada al destino, sino como la puerta de acceso a un territorio". En este contexto ha destacado los 'Green Tours', diseñados para favorecer que los cruceristas conozcan la gastronomía, naturaleza, agricultura y patrimonio cultural.

"Queremos ser algo más que una puerta de entrada. Queremos ser una puerta verde entre Europa y África, conectando buques, destinos, comunidades y futuro", ha manifestado para concluir.

La participación del Puerto de Motril en Seatrade Med Cruise ha continuado este jueves con la presencia del jefe comercial, Lorenzo Vera, en el panel planteado por la organizado del evento sobre la evolución del crucero de expedición.

Y es que a medida que los operadores se expanden a nuevas regiones y las expectativas de los visitantes siguen cambiando, la expedición se define cada vez más por experiencias auténticas, inmersión cultural y conexiones locales significativas, más que solo por la geografía.

En ese sentido, se están planteando interrogantes como qué significa este cambio para los operadores, los destinos y las comunidades locales, y cómo influirá esto en la próxima generación de cruceros de expedición.