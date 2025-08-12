La Junta adjudica por 930.000 euros la construcción de tres naves industriales en el puerto de Adra (Almería)

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha adjudicado por 931.700 euros la construcción de tres nuevas naves industriales destinadas a la flota pesquera en el puerto de Adra (Almería).

Con esta actuación, se dotará a las instalaciones portuarias de tres espacios que podrán ser ocupados, mediante autorización o concesión, por empresas del sector, lo que "favorecerá la creación de empleo y el desarrollo económico de la zona", según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha explicado que la actuación, con un plazo de ejecución estimado de diez meses una vez comiencen las obras, contribuirá "a su modernización". En ese sentido, ha incidido en el "cambio drástico de las instalaciones desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno, con 9,4 millones de euros invertidos en los últimos seis años".

En el marco de este proyecto, se construirá una nave diáfana de 30 metros de largo y 20,28 metros de ancho, ejecutada como un volumen único definido por una estructura metálica de pórticos de vigas y pilares de perfiles convencionales de acero laminado.

Esta contará con una superficie construida total de 798,57 metros cuadrados. La edificación se ejecutará como tres naves adosadas, sin división entre las mismas y con cubiertas a dos aguas que albergarán una instalación fotovoltaica.

De esta manera, se pretende optimizar la inclinación necesaria para el máximo aprovechamiento de las placas fotovoltaicas, "favoreciendo así el ahorro energético y el consumo de energía sostenible".

La nave contará con una planta altillo interior a una altura de 3,3 metros, en principio diáfana, pero con la posibilidad de compartimentación, por lo que contará con acceso mediante escalera metálica desde cada una de las posibles estancias susceptibles de separación.

Las instalaciones eléctricas, contra incendios, de fontanería, pluviales y saneamiento se ejecutarán teniendo en cuenta la estructura de naves independientes en cada uno de los espacios. Se prevé la posibilidad de compartimentación de modo que, si se realiza la separación de actividades en su interior, cada una de las tres estancias disponga de acometidas e instalaciones propias.

La nave contará con accesos al interior en cada una de sus fachadas libres previstas tanto para peatones como para vehículos a través de puertas de basculantes de chapa y de acceso peatonal.

El puerto de Adra combina su actividad pesquera con la náutico-recreativa. La flota pesquera está integrada por buques de artes menores, cerco y arrastre, con un volumen de pesca desembarcada de 1.528 toneladas en 2023. Asimismo, la actividad náutico-recreativa dispone de una zona con 286 atraques de gestión directa, a los que se suman otros 192 que pertenecen al Club Náutico.