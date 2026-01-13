La Junta inicia las obras para la modernización de la lonja del puerto pesquero de Ayamonte (Huelva)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en su visita al puerto pesquero de Ayamonte y la lonja. - GOGO LOBATO/EUROPA PRESS

La Junta de Andalucía ha comenzado las obras de reforma y ampliación de la lonja del puerto de Ayamonte (Huelva), que contará con unas instalaciones "más modernas, dinámicas y adaptadas a las necesidades del sector pesquero". Así lo ha apuntado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante su visita, junto al alcalde, Alberto Fernández, a las obras de modernización, que cuentan con un presupuesto de casi medio millón y un plazo de ejecución de seis meses.

Rocío Díaz ha subrayado que la remodelación integral de la lonja del puerto de Ayamonte, cuyas obras ya se han iniciado, "es el resultado de un diálogo constante y la escucha permanente al sector pesquero y los vecinos". En ese sentido, ha destacado que "desde el Gobierno de Juanma Moreno no impulsamos proyectos de espaldas al territorio, sino atendiendo reivindicaciones históricas que durante años no habían sido respondidas", ha indicado la administración andaluza en una nota.

Al respecto, ha agradecido particularmente la implicación de la Asociación de Armadores en este proceso. Asimismo, ha indicado que la actuación, con una inversión de 470.000 euros financiados con fondos propios de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), se hará "compatibilizando las obras con la actividad pesquera".

Por último, Rocío Díaz ha recordado que "desde 2019 la Junta de Andalucía ha invertido más de ocho millones de euros en mejoras el puerto de Ayamonte". Una apuesta que ha calificado de "necesaria y estratégica, no solo para la provincia de Huelva, sino para toda Andalucía", y que permitirá "modernizar las instalaciones y reforzar el papel del puerto como motor económico y de empleo para el sector pesquero".

Por su parte, el alcalde ha resaltado que "esta actuación puesta en marcha por la Junta de Andalucía viene a modernizar la lonja, mejorando los servicios y las condiciones tanto de los trabajadores como de los usuarios". "Es una mejora necesaria para un sector clave en la economía local", ha subrayado.

Asimismo, ha puesto en valor "el compromiso, una vez más, del presidente Juanma Moreno con el presente y el futuro de Ayamonte". Por último, ha resaltado que "se trata de un sector que genera oportunidades de empleo desde el propio territorio" y ha afirmado que "gracias a esta inversión, Ayamonte contará por fin con una lonja a la altura de los profesionales del sector pesquero".

La Consejería de Fomento no se limitará únicamente a la reparación y rehabilitación de la lonja, sino que también proyecta con esta actuación su ampliación hacia la fachada norte. "Esta inversión permitirá ampliar la lonja, renovar sus instalaciones y adaptarla a las necesidades actuales del sector", ha remarcado la consejera.

LAS OBRAS

La novedad más importante será la ampliación del actual espacio de lonja que permitirá rotar 180 grados el sentido de la actividad, de forma que la zona de carga del producto subastado se situará en la zona del muelle más estable.

Las obras supondrán la mejora de los servicios y las condiciones de trabajadores y usuarios para la comercialización de los productos de la pesca en el interior de la lonja. Para ello, se plantea una nueva distribución en la planta baja de las oficinas y la sala de comercialización y subasta, con reparaciones en revestimientos en suelos, paredes y techos, además de una nueva carpintería y pintado completo.

Además, se demolerá el anejo de una planta y la cubierta plana que aloja los aseos y la cámara frigorífica y se reconstruirá con una ampliación de la superficie donde se reubicarán los nuevos aseos y el almacén de cajas, al que se accederá exclusivamente desde el exterior. Igualmente, se construirá un altillo que ocupará más de un tercio de la superficie construida de planta baja con acceso mediante una escalera escamoteable.

Por último, el ritmo de huecos en fachadas Este y Oeste se modificarán para una mejor distribución y coordinación de las actividades laborales dentro de la lonja. Así, se cerrarán cuatro de las puertas correderas existentes correspondiendo a las dos centrales de cada fachada. La consejera ha señalado que las obras se van a realizar sin interrumpir la actividad de la lonja, como la subasta de pesca fresca, siempre cumpliendo todas las exigencias técnico-sanitarias.

PUERTO DE AYAMONTE

El puerto de Ayamonte desarrolla una importante actividad pesquera, náutico-recreativa y de tráfico de pasajeros al enlazar los puertos de Ayamonte y Vilareal de Santo Antonio a través del Guadiana. La flota pesquera de Ayamonte se sitúa en 30 embarcaciones, correspondientes a arrastre y artes menores, mientras que en Punta del Moral tiene su base del orden de 40 embarcaciones que usan la línea de muelle disponible, de 140 metros de longitud.

Desde 2019, el volumen medio de pesca fresca desembarcada en Ayamonte ha incrementado situándose en 1.889 toneladas en 2024. Respecto a la actividad náutico-recreativa, se ubica en la dársena del Estero de la Ribera, al sur del muelle pesquero. Con una capacidad para 316 atraques.

El año 2024 terminó con una ocupación media superior al 88%. Al sur del muelle pesquero se sitúa la infraestructura para el transporte marítimo de pasajeros y automóviles, con un tráfico entre Ayamonte y Vilareal de San Antonio (Portugal) por encima de los cien mil pasajeros al año.

Desde 2019, se han invertido ocho millones de euros en actuaciones que han cambiado la fisonomía y las prestaciones del puerto de Ayamonte, como el edificio polivalente, la renovación del entorno de la dársena deportiva, la instalación de los Muelles gourmet, la demolición de la nave conservera y la recuperación de espacios y la adecuación de la ribera del Guadiana.

A la visita han acudido, además de la consejera y el alcalde, el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa; el director de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Ignacio Álvarez-Ossorio; el delegado de Fomento en Huelva, Jaime Pérez; y representantes de la Asociación de Armadores Punta del Moral.