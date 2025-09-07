La Junta reivindica en Adra (Almería) su "compromiso" con la gestión hídrica y por "mejorar" los puertos

ADRA (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reivindicado este domingo en la Feria de Adra (Almería) el "compromiso" del Gobierno de Andalucía con la gestión hídrica en la provincia de Almería con "más de 183 millones de euros invertidos en obras hidráulicas desde 2019", mientras que la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha valorado el "esfuerzo" del Ejecutivo de Juanma Moreno por "mejorar" los puertos andaluces.

Ante el alcalde de Adra, Manuel Cortés, Fernández-Pacheco ha subrayado que "estamos en la legislatura del agua", y que el Ejecutivo de Juanma Moreno "no ha dejado de acometer obras que ponen más agua a disposición de los ciudadanos, pese a una climatología adversa y a la falta de soluciones del Gobierno central".

En este sentido, ha calificado de "desfachatez" la decisión del Gobierno de denegar el trasvase de agua procedente de La Mancha que estaba previsto para regar los campos almerienses: "Un agua que estaba pagada, que se paga bien, y que la candidata del PSOE a la Junta prefiere que se pierda en el mar antes de que llegue a los agricultores y ciudadanos almerienses", ha apostillado el consejero e informa la Junta en una nota.

Frente a "la inacción y el castigo del Gobierno de España", el consejero ha reivindicado la nueva estación potabilizadora de Cuevas del Almanzora, recientemente inaugurada con una inversión de diez millones de euros, que "garantiza el abastecimiento en una de las zonas más castigadas por la política hídrica del Ejecutivo de Pedro Sánchez", o la reciente autorización para la producción y suministro de 10,9 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas procedentes de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Roquetas de Mar, que se destinarán principalmente a la agricultura, además de a usos urbanos y recreativos.

"Es una noticia muy positiva para todo el Poniente almeriense, incluida Adra, que demuestra que el Gobierno andaluz sigue trabajando con hechos y no con promesas", ha señalado el consejero.

Desde 2019, la Junta de Andalucía ha invertido más de 183 millones de euros en obras de gestión de agua en Almería, a los que se suman otros 100 millones de euros en proyectos ya licitados durante la actual legislatura, según destacan desde el Gobierno andaluz.

"Son obras que se notan, que llegan a los ciudadanos y que se traducen en soluciones reales a problemas reales", ha asegurado Fernández-Pacheco.

CONSEJERA DE FOMENTO

Por su parte, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha aprovechado su visita a Adra para destacar "el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno de Juanma Moreno por modernizar, por mejorar, por sacar adelante los puertos andaluces", en los que la Junta ha invertido "150 millones de euros desde el año 2019".

Concretamente, en el puerto de Adra la Junta ha invertido "once millones de euros", según ha destacado la consejera, que ha avanzado que, "en cuanto termine la feria" del municipio, van a comenzar las "obras en el puerto que hemos comprometido, que tenemos previstas, con casi un millón de euros de presupuesto para hacer unas nuevas naves que van a servir y a mejorar la vida de todas las personas que trabajan" en dicha infraestructura.

La consejera ha apostillado que, en todo caso, "seguimos trabajando, porque el alcalde" abderitano "tiene muchos proyectos", y desde el Gobierno andaluz buscan "siempre lo mejor para los vecinos de Adra", según ha concluido Rocío Díaz.