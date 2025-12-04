El libro Fulgor, de Pablo Acevedo, gana el Premio de Poesía 'Motril, Puerto de la Alhambra' - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El libro Fulgor, de Pablo Acevedo, ha resultado ganador de la primera edición del Premio de Poesía 'Motril, Puerto de la Alhambra', organizado por la Editorial Puerta Granada, la Autoridad Portuaria de Motril y el Ayuntamiento de la localidad costera.

El jurado ha concedido el premio por unanimidad a esta obra y el acto de entrega tendrá lugar el viernes 13 de febrero de 2026 a las 20,00 horas en el Edificio Azul del Puerto de Motril.

El jurado ha destacado la calidad y cuidada factura del libro, así como su intensidad lírica, "fruto de una indagación inteligente de una poética de hondo conocimiento de las tradiciones tanto hispánica como extranjera".

La obra aúna el sentir y el vivir a través de un lenguaje imaginativo y de enorme potencia metafórica. En el poemario convergen la emoción estética con la visión "gozosa y celebratoria" de la realidad en la que el poeta ocupa el lugar privilegiado de quien la observa de forma atenta.

Pablo Acevedo (1977) es profesor de Lengua Castellana y Literatura; doctor en Literatura Española por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la misma universidad y licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba.