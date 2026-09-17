Málaga saca pecho como puerto de referencia para cruceros de lujo en la feria Seatrade Cruise Med

Delegación de representantes del Puerto de Málaga y Destino en Seatrade Cruise Med, en Las Palmas. - PUERTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga muestra estos días su evolución como destino de referencia para el turismo de cruceros en la feria Seatrade Cruise Med del sector, que se celebra actualmente en Las Palmas; un encuentro en el que las autoridades portuarias malagueñas han destacado que según la tendencia, "2026 se cerrará consolidando el crecimiento experimentado tanto en el número de escalas como de pasajeros", además del peso creciente de los segmentos de lujo y premium, que ya representan "más de la mitad de las escalas".

La delegación malagueña desplazada a Canarias, conformada por profesionales relacionados con el sector, cuenta con el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, junto al equipo del Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Turismo y Planificación Costa del Sol, Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía y Málaga Cruise Port, con el apoyo de Fundación Málagaport y Suncruise Andalucía.

Han mantenido diversas reuniones durante las dos jornadas de celebración con diversos agentes de las compañías de crucero para actualizar la información sobre infraestructuras y servicios portuarios, así como las propuestas del destino sobre rutas y experiencias turísticas específicas para el crucerista tanto en la capital como en otros puntos de interés en la provincia.

Entre los principales objetivos de la delegación malagueña en Seatrade Cruise Med, apuntan a través de un comunicado, pasan por "reforzar las relaciones de confianza con las grandes compañías de cruceros, conocer de primera mano la evolución del mercado y continuar consolidando el posicionamiento de Málaga como uno de los destinos de referencia del Mediterráneo para todos los visitantes".

En la misma línea, el puerto ha presentado uno de sus proyectos más inclusivos, el programa 'Hidden Disabilities Sunflower' que Málaga Cruise Port ha implantado en las tres terminales de crucero. Han señalado que esta iniciativa facilita la identificación discreta de personas con discapacidades no visibles mediante el uso del símbolo internacional del girasol.

Según han indicado, las personas que portan este distintivo pueden comunicar de forma sencilla que pueden necesitar apoyo, más tiempo o determinadas consideraciones durante su tránsito por las instalaciones, "haciendo más accesible la experiencia del crucerista durante la escala".

En materia de sostenibilidad, el Puerto de Málaga ha mostrado la evolución de su industria hacia modelos de actividad más responsables y eficientes, como el servicio de suministro de Gas Natural Licuado (GNL) que ofrece para cruceros, una alternativa que, aseguran, "contribuye a reducir las emisiones atmosféricas durante las operaciones portuarias y que forma parte de las soluciones vinculadas a la transición energética del transporte marítimo".

La promoción del destino se completa con iniciativas como Málaga Cruise Shops, impulsada por el Ayuntamiento de Málaga para fomentar las compras de los cruceristas. El programa cuenta con más de 40 comercios adheridos que abren domingos y festivos coincidiendo con escalas de cruceros, principalmente en el Centro Histórico, La Malagueta y el Soho.

Seatrade Cruise Med, que tras dos ediciones celebradas en Málaga tiene este año como sede Las Palmas de Gran Canaria, permite al Puerto y al destino dar continuidad a los contactos que mantienen durante el año con las compañías navieras y continuar identificando nuevas oportunidades para Málaga.