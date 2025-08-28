Más de 9.300 cruceristas desembarcan este jueves en el puerto de Cádiz

Archivo - Cruceros atracados en el puerto de Cádiz en una imagen de archivo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz y la provincia va a acoger este jueves la llegada de más de 9.300 cruceristas, de los últimos que se esperan en este mes de agosto en el puerto gaditano, que recibirá su último crucero, el 'Star Legend', el próximo domingo.

Según la información del Ayuntamiento de Cádiz, recogida por Europa Press, dos cruceros han hecho escala este jueves en la capital, llegando poco después de las 07,00 horas de la mañana y permaneciendo amarrados hasta las 17,00 horas de esta tarde.

El que más pasajeros lleva, hasta 6.362 turistas sobre todo de nacionalidad británica, es el 'Arvia', del consignatario Cadiship. Este barco ha hecho escala en Cádiz tras su paso por el puerto de Barcelona y se dirigirá cuando parta hacia Southampton, en Inglaterra.

El segundo crucero que ya se encuentra en el muelle Marqués de Comillas del puerto de Cádiz es el 'MSC Música', de la compañía MSC Cruceros, que lleva a bordo a 2.950 pasajeros. Procedente del puerto de Málaga, este crucero zarpará a las 17,00 horas hacia su siguiente escala en Lisboa, en Portugal.

Estos dos barcos suponen las escalas 20 y 21 del puerto de Cádiz en este mes de agosto, que en total espera hasta 22 llegadas, de las 350 que tiene programadas a lo largo de todo este año 2025, una cifra a la que se suman las paradas del mini crucero de lujo 'Belle de Cadix', que viene haciendo unas 45 escalas al año.

Cabe apuntar que, según datos de Puertos del Estado, agosto no es de los meses de más afluencia de cruceros, ya que es el mes de abril el que más escalas ha tenido hasta la fecha con 47 llegadas.

El mes pasado, julio, el puerto de Cádiz recibió un total de 28 cruceros, siete más que en 2024, y acumulando hasta ese mes 160 escalas, un 12,7% más que el año anterior.