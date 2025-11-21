Más de un centenar de participantes asisten a la I Jornada Logística Portuaria Agroalimentaria del Puerto de Huelva

I Jornada Logística Portuaria Agroalimentaria, organizada por el Puerto de Huelva junto con la Asociación Española de Transporte (AET). - PUERTO DE HUELVA

El Puerto de Huelva reunió este jueves en Las Cocheras a más de un centenar de participantes en la I Jornada Logística Portuaria Agroalimentaria, organizada junto con la Asociación Española de Transporte (AET), para abordar las tendencias de los graneles sólidos agroalimentarios, retos logísticos y el crecimiento de la mercancía refrigerada (reefer).

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, en la apertura de la jornada han intervenido el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana y el presidente de la Asociación Española de Transporte (AET), Juan Manuel Martínez.

El presidente del Puerto de Huelva ha destacado la apuesta del Puerto onubense por impulsar la competitividad y la modernización de sus infraestructuras, como el Muelle Sur, dedicado al movimiento de mercancía general, donde se ha acometido una inversión de en torno a 70 millones de euros en los últimos años en su ampliación, puesta en marcha de una terminal de pasajeros y edificio multifuncional, así como una doble rampa Ro-ro para carga rodada, entre otros proyectos.

Asimismo, Santana ha destacado que el Puerto de Huelva "será un referente en transición energética, debido a los numerosos proyectos en materia de combustibles limpios que se van a desarrollar, con destacadas inversiones".

El presidente de la AET ha asegurado que "la jornada en el Puerto de Huelva confirma que el agroalimentario necesita puertos que no solo muevan mercancía, sino que integren de verdad mar, tren y carretera con servicios especializados como el Hub logístico del frío".

"Hemos visto infraestructuras y soluciones que permiten convertir la colaboración en operativa diaria: más eficiencia, más fiabilidad en la cadena de temperatura controlada y más competitividad para nuestras exportaciones. Ahora el reto es escalar estas sinergias con digitalización e interoperabilidad reales, para que tanto grandes operadores como pymes puedan ganar mercado desde Huelva hacia Europa, África y América", ha señalado.

Por su parte, el director del Puerto de Huelva, Alfonso Peña, ha realizado una presentación del Puerto onubense, destacando los principales proyectos en marcha, destinados a continuar creciendo como puerto granelero, multimodal y logístico.

A continuación se ha celebrado una mesa redonda para abordar las tendencias del sector del granel sólido agroalimentario y los retos en materia logística con la participación con Antonio Bua, delegado de AET y presidente de Propeller Club Port of Vigo; Roque González, director general de Supply Chain y Terminales de Servinoga S.L. (Grupo Nogar); Andrés Gómez, presidente de Unistock; Ramón García, director comercial de ERSHIP Grupo; Carlos Arola, CEO de Arola y Francisco Javier Ortega, de Servicios Marítimos Aduaneros Huelva S.L.

Posteriormente, se ha desarrollado una segunda mesa redonda sobre 'Los puertos como aliados estratégicos en el crecimiento del sector agroalimentario reefer'. En este panel han intervenido: Jaime Beltrán, jefe del Área de Desarrollo de Negocio y Comercial de Autoridad Portuaria de Huelva; José Gómez, responsable de Planta de Frigoríficos Portuarios del Sur; Juan Jesús Dionis, jefe de Carga de Fred Olsen; Gerardo García Gavira, director Comercial de Alisios Shipping Lines; Juan Carlos Fernández, director de Grupo TransOnuba (GTO), Carlos Omaña, head of Market Spain & Portugal de VTG y Lucía Núñez, jefa de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Subdelegación del Gobierno.

Al término de la jornada los participantes han visitado el Muelle Ingeniero Juan Gonzalo y el Muelle Sur. El Puerto de Huelva mueve anualmente más de cinco millones de toneladas de graneles sólidos y más de 1,7 millones de toneladas de mercancía general.