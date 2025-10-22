El Muelle de Tablada se convierte en el escenario de la fotografía de familia oficial del Sevilla FC

Fotografía oficial del Sevilla FC para la temporada 2025/26 en el Muelle de Tablada - SEVILLA FC

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Sevilla se ha convertido este miércoles en el escenario de fotografía oficial de la temporada 2025-2026 del primer equipo del Sevilla FC y del Sevilla Atlético.

Según ha indicado la institución en un comunicado, el muelle de Tablada ha sido la ubicación seleccionada para inmortalizar a los dos primeros equipos sevillistas al cumplirse 155 años el próximo 25 de noviembre de la creación en 1870 de la Junta de Obras del Río Guadalquivir y Puerto de Sevilla, teniendo la actividad portuaria "una relación especial con los orígenes del club".

En esta línea, el Puerto ha enmarcado que el Sevilla Atlético, que celebra su 65º aniversario, tiene como germen el CD Puerto, que fue fundado en 1950 y diez años más tarde se refundó bajo su nueva denominación.

También, se ha resaltado la relación de la actividad del Puerto de Sevilla a finales del siglo XIX con la fundación del Sevilla FC, ya que primer presidente sevillista, Edward Farquharson Johnston, fue el presidente en España de la naviera McAndrew, que jugó un "importante papel" en la dinamización del Puerto a finales de siglo XIX y la grúa Fairbairn, está directamente relacionada con la empresa Fundición Portilla & White, donde uno de los directivos de dicha compañía, Isaías White Méndez era además el secretario fundador del Sevilla FC.

Añadir que en abril de 2026 se cumple el centenario de la inauguración de la Corta de Tablada y el Puente Alfonso XIII.