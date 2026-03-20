Noatum Automotive impulsa la logística de vehículos en el Puerto de Motril (Granada) con la descarga de 2.000 unidades

Vista parcial de la explanada del Puerto de Motril donde se están depositando los vehículos. - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Noatum Automotive, empresa de AD Ports Group, ha impulsado las operativas de logística de vehículos nuevos en el Puerto de Motril (Granada) con la primera escala Ro-Ro automotive del puerto, que permitirá la descarga de cerca de 2.000 unidades destinadas al mercado español.

Según destacan desde el puerto de la costa granadina, aprovechando su larga experiencia en operaciones de desestiba de buques y manipulación y tratamiento de vehículos, Noatum Automotive lidera el sector a través de su red consolidada de terminales automotive en España y los Emiratos Árabes Unidos.

La empresa también proporcionará la distribución terrestre hasta los concesionarios utilizando su propia flota de camiones, respondiendo así al creciente interés por soluciones logísticas integradas en el mercado ibérico.

Las operaciones se beneficiarán de la infraestructura Ro-Ro dedicada del Puerto de Motril, que incluye una rampa integrada compatible con grandes buques que operan en rutas Asia-Europa, así como una sólida conectividad por carretera a través de la autovía A-44 Granada-Motril y la Autovía del Mediterráneo, lo que permite tiempos de tránsito competitivos hacia los mercados clave.

Se espera que el enfoque coordinado entre escalas portuarias, navieras, operaciones de terminal y flujos de distribución terrestre aporte eficiencias tanto operativas como comerciales, alineadas con las necesidades del mercado.