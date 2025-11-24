El número de cruceros que hacen noche en el Puerto de Cádiz crece cerca del 12%

Cruceros este mes de noviembre en el Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones de cruceros en el Puerto de Cádiz han crecido un 11,8 por ciento respecto a noviembre de 2024, según ha señlado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), que ha añadido que hasta la fecha son 65 los buques de crucero que han hecho noche en la ciudad, diez más que hasta el mismo periodo del año anterior.

En este sentido, ha indicado en una nota que el crucero que más veces ha pernoctado en el Puerto de Cádiz en lo que va de año ha sido la Belle de Cadix, con un total de 37 pernoctaciones, una más que hasta noviembre de 2024.

En suma, el total de pasajeros que han pasado la noche en Cádiz a lo largo de 2025 ha sido, hasta el momento, de 30.322, que comparado con los 24.183 cruceristas que pernoctaron hasta noviembre de 2024 en el Puerto de Cádiz supone un incremento de un 12,5 por ciento en número.

La APBC ha indicado que el crucero con más pasajeros que ha pernoctado en Cádiz este año ha sido el MSC Musica-4460 con 3.259 cruceristas, seguido por el Costa Favolosa-5049 con 3.155 pasajeros y por el Costa Pacifica-4734 con 3.140.

Igualmente, ha señalado que para lo que queda de año 2025 se esperan siete pernoctaciones de cruceros más, lo que supondría un total de 72 buques pernoctando en 2025, 12 más que en 2024.

En cuanto al impacto económico de estas pernoctaciones, teniendo en cuenta el último estudio realizado por la Junta de Andalucía (2016) sobre el turismo de cruceros en la región, el gasto total en lo que va de año superaría los 2.460.000 euros.