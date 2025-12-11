Un proyecto permite a jóvenes de Huelva con discapacidad intelectual compartir piso y hacer vida independiente

Juan Ildefonso, Flora y Pedro en la cocina para preparar la cena. - AVADI DOWN HUELVA

HUELVA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto SER de la Asociación Avadi Down Huelva, respaldado por la Autoridad Portuaria onubense, permite a jóvenes con discapacidad intelectual convivir en un piso donde se entrenan, "día a día", para la vida adulta. El espacio funciona como una "vivienda real" en la que los participantes asumen responsabilidades y "aprenden a desenvolverse por sí mismos".

Así lo ha indicado la asociación en una nota, en la que ha señalado que en la vivienda residen actualmente dos chicos y una chica, acompañados diariamente por una técnica del proyecto, quien les guía y supervisa.

De este modo, la convivencia se organiza "para que cada uno asuma tareas reales del día a día"; desde la planificación de menús y turnos de limpieza hasta la gestión de la compra semanal. Al mismo tiempo, dedican tiempo a compartir momentos juntos, salir a merendar o pasear por la ciudad, "equilibrando responsabilidades con convivencia y ocio".

Además, cada uno mantiene sus actividades habituales, como ir al gimnasio o acudir a talleres como el de pintura de Juan Ildefonso. Señala la asociación que estar en el Proyecto SER "no significa renunciar a sus rutinas, sino integrarlas dentro de un entorno que fomenta la autonomía". "Han creado una dinámica muy bonita entre ellos; se ayudan, se escuchan y han aprendido a convivir con respeto", explican.

Los tres tienen sus trabajos y realizan formaciones, lo que "supone un paso decisivo en su camino hacia la independencia". De este modo, la chica, Flora, trabaja desde hace más de seis meses como limpiadora en la Diputación de Huelva, un puesto que "le ha permitido ganar confianza y experiencia profesional", mientras Juan Ildefonso realiza prácticas en el colegio Santa Teresa de Jesús, apoyando en el aula y reforzando habilidades sociales y comunicativas y Pedro ha logrado "un hito histórico" al ser la primera persona con discapacidad intelectual en trabajar en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, realizando tareas de mantenimiento e "integrándose plenamente con su equipo".

El Proyecto SER sigue ampliándose, ya que el año pasado participaron tres jóvenes y en esta edición dos personas más se han incorporado, lo que "refleja la creciente demanda y el impacto positivo de la iniciativa", indica Avadi Down.

Señala la asociación que "cada incorporación refuerza la idea de que este tipo de programas son fundamentales para preparar a los jóvenes con discapacidad intelectual para la vida independiente y el mundo laboral". En este camino colabora el Puerto de Huelva que "hace posible esta experiencia de vida independiente que está transformando el futuro de estos jóvenes".

Con esta iniciativa, la entidad reafirma su "apuesta" por "una sociedad más inclusiva", en la que las personas con discapacidad intelectual "puedan vivir con autonomía, tomar sus propias decisiones y construir su propio camino". El proyecto "se consolida como un referente provincial, demostrando que, con acompañamiento, formación y oportunidades reales, los jóvenes pueden avanzar hacia una vida adulta plena, manteniendo sus hábitos, intereses y su propia identidad", remarcan desde Avadi Down.