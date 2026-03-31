Publicada la licitación de las obras de reparación del cerramiento del varadero del puerto de La Atunara (Cádiz)

Archivo - Vista aérea del puerto de La Atunara en La Línea de la Concepción (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El perfil del contratante de la Junta de Andalucía ha publicado la licitación de las obras de reparación del cerramiento de la explanada de varada del puerto de la Atunara, situado en La Línea de la Concepción (Cádiz), por un importe de 242.000 euros con IVA.

Las empresas interesadas en ejecutar las obras pueden presentar sus ofertas hasta el 8 de abril a través de la plataforma electrónica de la administración autonómica (Sirec), como ha informado la Junta en una nota.

Según se recogen en los pliegos, esta actuación tiene como cometido continuar con la modernización y renovación de las instalaciones portuarias a través del desmontaje del actual cerramiento del puerto que se sitúa en el límite de la playa de la Sobrevela.

Además, contempla la limpieza general del soporte, la reparación de los daños por carbonatación en el muro de hormigón que soporta el cerramiento y la fabricación, galvanizado en caliente e instalación del nuevo cerramiento con una longitud de más de 192 metros y una altura sobre el murete de apoyo de dos metros.

Los trabajos tienen un plazo estimado de tres meses de ejecución una vez se adjudique el contrato y se inicien las obras.