El Puerto de Algeciras (Cádiz) acoge hasta junio paseos en barco para celebrar el Día Marítimo Europeo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Algeciras ha celebrado este lunes 20 de mayo el Día Marítimo Europeo con el inicio de la octava edición del programa Conoce Tu Puerto, una actividad con la que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) invita a 2.250 vecinos a que conozcan desde el mar la actividad portuaria, naveguen junto a los barcos más grandes del mundo y disfruten del avistamiento de delfines en sus aguas.

Los embarques se van a realizar desde el Paseo Marítimo de Ribera del Llano Amarillo de Algeciras de lunes a viernes y hasta el 7 de junio, con salidas a las 18,00 horas entre lunes y jueves y a las 11,00 horas de la mañana los viernes, según ha detallado la APBA en una nota.

Cabe recordar que las plazas para participar en esta actividad marítima se agotaron la pasada semana en 24 horas después de abrir la inscripción on line. No obstante, se ha pedido que quienes estén inscritos y no puedan participar se den de baja en la web conocetupuerto.apba.es/cancelacion, o bien enviando un email con sus datos a conocetupuerto@apba.es, con el fin de desbloquear su plaza para que otra persona pueda disfrutar de la actividad.

Para optar a esas plazas que puedan quedar libres, la APBA cuenta con un sistema automático de alerta en la misma web, conocetupuerto.apba.es/seleccion_fecha/. Así, pulsando en "avísame" sobre una salida concreta, le llegará a todos los interesados que se suscriban una alerta automática cada vez que, por anulaciones de otros pasajeros, se quede alguna plaza disponible.

Desde el año 2008 y por iniciativa de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG Mare), el Día Marítimo Europeo se celebra el 20 de mayo con el objetivo de dar visibilidad a las actividades marítimas y concienciar a los ciudadanos de la importancia económica de los puertos de la Unión.

Para el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, esta es "una oportunidad imprescindible" para que la ciudadanía se acerque a su puerto y "descubran el importante papel que tienen tanto en lo más cercano, con la generación de empleo y riqueza en la comarca, como a nivel europeo y mundial, garantizando la cadena de suministro incluso ante dificultades en la escena mundial, como la actual crisis del Mar Rojo".

De esta manera, un año más la actividad organizada por la APBA forma parte de la agenda de actos oficiales con los que la UE conmemora el Día Marítimo Europeo. En 2018, de entre los 70 eventos locales que formaban parte de la agenda oficial, la organización del Día Marítimo Europeo nombró embajador de EMD In My Country a 'Conoce tu Puerto', junto a otros cuatro eventos desarrollados en Trieste (Italia), Islas Azores (Portugal), Thermaikos (Grecia) y Varsovia (Polonia).

Según los estudios del índice de percepción que tienen los ciudadanos sobre las actuaciones del puerto y de la APBA, 'Conoce tu Puerto' es la actividad más conocida y más valorada.

En paralelo a esta iniciativa, cada año más de 4.000 personas venidas de todos los lugares conocen las instalaciones del Puerto Bahía de Algeciras a través de los diferentes programas de visitas para grupos, como son colegios, institutos, universidades y asociaciones, entre otros, organizados por la Autoridad Portuaria a través del Servicio de Atención al Cliente (SAC).