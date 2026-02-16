Puerto de Algeciras (Cádiz) activa desvíos provisionales para peatones por las obras del Lago Marítimo

Archivo - Proyeto del Lago Marítimo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) - APBA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA) a través de la constructora SATO, ha arrancado este lunes los trabajos para activar en los próximos días los desvíos provisionales para los usuarios del Paseo Marítimo de Ribera con motivo del inicio de las obras de ejecución de la fase dos del proyecto del Lago Marítimo en el Llano Amarillo.

Se trata del tramo que abarca el frente norte del Llano Amarillo y el corredor existente entre el edificio UCA-SEA y la zona del parque infantil del flamenco y el auditorio al aire libre ejecutada por el Ayuntamiento de Algeciras en 2024, ha indicado la APBA en una nota.

El nuevo itinerario peatonal provisional para alcanzar el Paseo Marítimo de Ribera discurre por detrás del Monte Kunfú y del edificio UCA-SEA, no pudiéndose acceder al tramo norte del Llano mientras se ejecuta la obra.

Como ha explicado el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce "esperamos no molestar mucho a los usuarios, pero es una obra que va a marcar un antes y un después en la ciudad".

APBA y SATO firmaron el acta de replanteo semanas atrás, coincidiendo con el inicio del periodo de borrascas, lo que ha retrasado la activación de los citados desvíos. La obra supone una inversión de 5.576.207 euros más IVA y tienen un plazo de ejecución de 18 meses, representando un nuevo impulso al proyecto del Lago Marítimo.

Las obras se desarrollarán desde este mes hasta 2027 con un ámbito de actuación de 16.091 metros cuadrados, incluyendo la rectificación de la alineación actual del cierre norte del Llano Amarillo para mantener constante la anchura del Paseo de Ribera.

La nueva alineación contará con un tramo de 77 metros de prolongación del muelle vertical de bloques, que será el futuro atraque y punto de embarque para el barco de visitas de la APBA.

El resto del cierre norte se rectificará con un nuevo dique en talud de escollera y piezas especiales de hormigón "Coastalock" de 3,4 toneladas, diseñadas para crear hábitats intermareales en frentes marítimos, además de una zona de escalones a modo de gradas hacia el mar, de 240 metros de longitud. El proyecto recoge la instalación de tres plataformas de pesca.

Esta fase también contempla la creación de más de 1.300 metros cuadrados de zonas verdes entre parterres y alcorques con 163 árboles y más de 1.600 arbustos; ocho pérgolas con banco papeleras, fuentes y área de cafetería; la prolongación del carril bici en 181 metros, hasta conectarlo con el tramo existente en Pérez Arriete o la urbanización de 10.648 metros cuadrados de zonas peatonales con área de juegos infantiles de temática marina, zona de mantenimiento físico para mayores y circuito de calistenia, entre otras actuaciones.