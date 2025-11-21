El Puerto de Algeciras mueve 84 millones de toneladas de mercancías hasta octubre

ALGECIRAS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Algeciras acumula una actividad de 84 millones de toneladas de mercancías hasta octubre y casi cuatro millones de Teus, según se desprende del último informe estadístico mensual y ha señalado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).

En una nota, la Autoridad Portuaria ha resaltado el crecimiento del 4,5% de los contenedores llenos de importación/exportación, lo que supone que por primera vez el tráfico comercial superará el 10% del total de la actividad de las terminales de contenedores algecireñas, consolidándose en el tercer lugar del ranking nacional de puertos de import/export.

Además de los 84 millones de toneladas y cuatro millones de teus, la APBA ha señalado que octubre arroja un importante crecimiento en las terminales de pasajeros, con 5,6 millones de personas y 1,2 millones de vehículos, despuntando en ambos casos la línea Tarifa-Tánger Ciudad, que crece un 14% y 16% respectivamente. En cuanto a los camiones transportados en las líneas del Estrecho, el enlace Algeciras-Tánger Med ya supera las 400.000 unidades.

Por su parte, según la APBA, tras un buen octubre, la carga y descarga de graneles líquidos suma 23,6 millones de toneladas, los sólidos 235.565 toneladas y la mercancía general 54,9 millones de toneladas, mientras que el suministro de combustible a buques alcanza los 2,4 millones de productos. Por tipo de mercancías, ha destacado entre otros el incremento del movimiento de productos químicos, que alcanzan los 13 millones de toneladas.