El Puerto de Algeciras suma hasta febrero una actividad de 14,1 millones de toneladas de mercancías

Archivo - Un buque con contendores en el puerto de Algeciras. - APBA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Algeciras (Cádiz) ha cerrado el periodo enero-febrero con una actividad de 14,1 millones de toneladas en mercancías, un dato que supone un descenso del 14% respecto al arranque del año pasado. En este sentido, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha señalado que, como ya avanzó, la afección del tren de borrascas entre el 21 de enero y el 13 de febrero sobre los tráficos también iba a tener repercusión en las estadísticas que arrojara febrero, que ha cerrado con unos movimientos casi calcados a enero.

En una nota, ha señalado que los graneles líquidos acumulan 3,6 millones de toneladas (un 23,8% menos), los sólidos 34.688 toneladas (un 50,6% menos) y la mercancía general 9,5 millones (un 9,8% menos). Por su parte, el suministro de combustible a buques acumula 427.767 toneladas de producto (un 13% menos) y la descarga de pesca fresca, con la flota amarrada la mitad del periodo, se queda en 109 toneladas (un 45,3% menos). El tráfico de contenedores movidos en las terminales se mantiene en los mismos niveles del pasado año, con 690.733 teus.

De forma especial el temporal ha afectado a los tráficos del Estrecho, según ha señalado la Autoridad Portuaria, que ha indicado que en los primeros 59 días del año más de 102.000 personas y 21.000 vehículos han dejado de viajar en barco, con 500 rotaciones de ferries y fast ferries menos que el año anterior.

Por su parte, el tráfico de camiones suma 87.928 unidades, un 5,4% menos. Durante el actual mes de marzo la actividad del puerto no presenta de momento afecciones meteorológicas, por lo que como ha avanzado el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, "se espera recuperar este mes parte del terreno perdido en el arranque del año".

En cuanto al ferrocarril, también como consecuencia de los temporales, los números se quedan en sólo 30 trenes debido a que desde el 4 de febrero la vía ferroviaria convencional que conecta Algeciras con Madrid se encuentra cortada en su tramo Algeciras-Bobadilla por desprendimientos en Cortes y Gaucín, en el tramo Valchillón-Puente Genil y en el tramo Córdoba-Espeluy, por lo que entre febrero y lo que va de marzo unos 5.000 contenedores han pasado ya del tren a la carretera para llegar a su destino.