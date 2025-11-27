El Puerto de Almería abre su nuevo acceso directo desde la N-340 tras una inversión de 2,8 millones de euros

Nuevo acceso al Puerto de Almería por la N-340a, en la zona de Pescadería. - APA

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería ha abierto al tráfico este jueves su nuevo acceso de la N-340a, por la zona de Pescadería, a las instalaciones portuarias tras una obra en la que se han invertido 2,8 millones de euros de fondos propios.

Con esta acción "se resuelve la primera fase de una de las grandes reivindicaciones de la comunidad portuaria y de la ciudad de Almería como es la conexión directa de las instalaciones del puerto con la A-7", ha indicado la APA en una nota.

En esta línea, han recordado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible trabaja en la redacción del proyecto que dará acceso directo al recinto portuario desde la A-7, de forma en que se espera que dicho documento pueda estar listo para el próximo verano.

Acompañada por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y la concejal de Urbanismo, Eloísa Cabrera, la presidente de la APA ha valorado esta "actuación prioritaria para el crecimiento comercial del puerto almeriense, la competitividad de las empresas y también en beneficio para la ciudad".

La reforma del acceso contempla la reordenación interna de los viales del puerto y una nueva salida del puerto a la ciudad por la Vía Parque salvando la rotonda del barrio Pescadería, lo que "genera oportunidades de crecimiento para el Puerto de Almería haciéndolo más competitivo" a la hora de "diversificar e incrementar el volumen de tráfico de mercancías".

Soto ha detallado que, hasta ahora, determinados tráficos como carga de grandes dimensiones tenían "limitada su entrada al puerto por su paso por la rotonda del barrio de Pescadería", una dificultad que "desde hoy ya no existe".

Además, con la nueva entrada la circulación del tráfico pesado gana fluidez, lo que "repercute tanto en las empresas como en el puerto, teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento a través de nuevas infraestructuras portuarias como la ampliación del Muelle de Pechina".

En cuanto al impacto directo en la ciudad de Almería, Soto ha destacado que el desvío del tráfico pesado antes de la rotonda del barrio de Pescadería supone "eliminar de esta glorieta un importante volumen de camiones, que puede alcanzar de manera puntual según operativas portuarias hasta mil en un día, a los que hay que sumar los turismos que acceden al puerto para embarcar, especialmente en los tres meses de verano coincidiendo con la Operación Paso del Estrecho".

La presidenta ha aludido también al "positivo impacto visual" de la intervención en la entrada a Almería por poniente, dada la eliminación de 200 metros de valla que separaban puerto y ciudad.

UN "BENEFICIO" PARA LA CIUDAD

Por su parte, la alcaldesa ha incidido en el "beneficio" para la ciudad de la entrada directa al puerto, que "redundará en la agilidad de circulación en la entrada desde poniente".

"La conexión directa de la N-340 con el puerto es hoy una realidad, completando así otro de los hitos comprometidos por la Autoridad Portuaria con esta ciudad en ese proceso, imparable ya, de integración Puerto-Ciudad en el que venimos trabajando", ha añadido.

Vázquez ha agradecido el "esfuerzo" de la APA por "seguir impulsando obras y por avanzar en la integración puerto-ciudad, convirtiendo esta interacción en una realidad cada vez más tangible", al tiempo que ha subrayado que "ahora corresponde al Gobierno de España acelerar el proyecto de la entrada directa desde la A-7 a este puerto de interés general del Estado".

"Es necesario que se redacte cuanto antes, que se asigne presupuesto y que las obras comiencen sin demora", ha manifestado sobre una compleja actuación que, conforme al anteproyecto, está valorada en más de 50 millones de euros.