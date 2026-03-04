El Puerto de Almería recupera la locomotora Deutz de 1929 y la instala restaurada en la entrada del Muelle de Levante

La locomotora Deutz de 1929 tras su instalación en la entrada del Muelle de Levante del Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha instalado este miércoles en la entrada del Muelle de Levante la locomotora de la marca alemana Deutz tras culminar su proceso de restauración. Con esta actuación, el Puerto recupera esta pieza histórica tal y como era en 1929, año en que fue adquirida, y la incorpora como elemento destacado de su patrimonio.

La intervención ha supuesto una inversión de más de 100.000 euros. En un comunicado, la presidenta de APA, Rosario Soto, ha explicado que "el objetivo principal de la recuperación de la locomotora ha sido devolverle su aspecto original, preservando su valor histórico y asegurando su conservación a largo plazo".

La locomotora fue adquirida por el puerto en 1929 y se utilizó para el movimiento de mercancías, especialmente minerales, hasta 1967, cuando dejó de prestar servicio. Estas máquinas tenían una capacidad de arrastre de 600 toneladas, lo que permitía transportar más de 60 vagones enganchados.

El vehículo ferroviario fue restaurado en la década de los 90, cuando se cerraron los accesos y ventanas con chapas perforadas, aunque antes de la intervención actual presentaba problemas de corrosión.

Tras la restauración estructural y de componentes, además de la instalación de iluminación exterior, la APA prevé abrir la locomotora en las próximas semanas, una vez se instale también el tótem informativo que la acompañará.