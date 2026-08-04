El Puerto de Almería supera los 253.000 pasajeros y 64.000 vehículos embarcados desde el inicio de la OPE

Puerto de Almería durante la Operación Paso del Estrecho 2026. - APA

ALMERÍA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería ha contabilizado 253.423 pasajeros y 64.449 vehículos embarcados con destino al norte de África durante la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, entre el inicio del dispositivo, el 15 de junio, y el 3 de agosto, a través de 277 rotaciones.

Según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en Almería en una nota, el tráfico de viajeros y vehículos se ha mantenido prácticamente estable respecto al mismo periodo de la OPE de 2025, con un ligero descenso del 0,1 por ciento en ambos casos, mientras que el número de rotaciones ha registrado una reducción del 2,1 por ciento.

La conexión con Nador ha concentrado más del 83 por ciento de los pasajeros y vehículos embarcados desde el puerto almeriense, con 212.434 viajeros y 54.317 vehículos.

La línea con Melilla ha acumulado 31.872 pasajeros y 7.351 vehículos, mientras que la conexión con Ghazaouet ha registrado 4.999 viajeros y 1.576 vehículos. Por su parte, la ruta con Orán ha sumado 4.118 pasajeros y 1.205 vehículos.

Durante la jornada del 3 de agosto, el Puerto de Almería registró seis rotaciones, con 6.966 pasajeros y 1.941 vehículos embarcados en las líneas con Nador y Melilla. Ese mismo día, el dispositivo de atención al viajero realizó 13 asistencias sanitarias y 28 asistencias sociales, que se elevaron desde el inicio de la operación a 473 y 802, respectivamente

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado que "la OPE vuelve a poner de manifiesto la capacidad de respuesta de un dispositivo complejo en el que la coordinación entre instituciones resulta esencial para ofrecer seguridad, fluidez y la mejor atención posible a los miles de viajeros que pasan por nuestra provincia".

OPERACIÓN RETORNO

La fase de retorno, que comenzó el 15 de julio, ha contabilizado hasta el 3 de agosto 120 rotaciones procedentes principalmente de Nador, así como de Ghazaouet, Melilla y Orán, con un total de 21.082 pasajeros y 5.916 vehículos desembarcados.

Estas cifras suponen un incremento del 4,4 por ciento en pasajeros y del 4,6 por ciento en vehículos respecto al mismo periodo del año pasado. Durante la jornada del 3 de agosto llegaron al Puerto de Almería 1.245 pasajeros y 315 vehículos a través de la conexión marítima con Nador.

La OPE 2026 se desarrolla en Almería bajo la coordinación de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, con la participación de la Administración General del Estado, la Autoridad Portuaria de Almería (APA), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios sanitarios, Cruz Roja y el resto de organismos implicados.