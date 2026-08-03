Tajani defiende que la exclusión de España de Schengen "se ajusta a los tratados" de la UE

Antonio Tajani - Europa Press/Contacto/Wang Kaiyan

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha defendido este lunes la decisión de Roma de excluir a España del espacio Schengen "se ajusta a los tratados" de la Unión Europea, alegando que en la ciudad autónoma de Ceuta permanecen 5.000 migrantes que no pueden ser deportados, y ha sacado pecho del "marcado carácter italiano" del nuevo Pacto de la UE sobre asilo y migración a raíz de las políticas en esta materia de quien fuera primer ministro del país Silvio Berlusconi.

"La decisión de suspender el espacio Schengen, respaldada por 21 países europeos, se ajusta a los Tratados y es la correcta", ha defendido en redes sociales aludiendo a la reciente misiva con la que 22 países europeos han señalado la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que la legislación española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente como un "factor de atracción" de migrantes por la crisis en Ceuta

Tajani ha asegurado que entre quienes han cruzado a Ceuta, más de 5.000 personas proceden de países de África subahariana, quienes "no pueden ser repatriados ni devueltos a Marruecos", pese a que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha estimado durante la jornada que aún quedan en la localidad entre 3.000 y 5.000 migrantes cuatro días después de la entrada masiva desde Marruecos.

"¿Qué será de ellos? ¿Adónde irán?", se ha interrogado el jefe de la diplomacia italiana, en una publicación en el que ha aprovechado para subrayar que "el nuevo Pacto de la UE sobre asilo y migración tiene un marcado carácter italiano, siguiendo la estela de las enseñanzas de Silvio Berlusconi y de los gobiernos que él dirigió".

En un mensaje dirigido a su homólogo español, José Manuel Albares, ha presumido de que Roma ha reducido un 60% la entrada de migrantes irregulares desde 2023, mientras que en los siete primeros meses de 2026 los desembarcos han disminuido un 80% respecto al mismo período tres años antes.

"No soy yo quien responde al ministro de Exteriores español, sino las cifras (...) Las llegadas irregulares por mar hasta el 15 de julio de 2026 ascendieron a 15.323, lo que supone un descenso del 54% respecto a 2025 y del 50% respecto a 2024", unos números que son "fruto de un arduo trabajo", ha asegurado Tajani, así como de "acuerdos bilaterales con ocho países de origen y tránsito que hoy en día promueven flujos migratorios regulares y seguros y luchan contra la trata de personas".