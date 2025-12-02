El Puerto de Cádiz amplía su archivo con la donación del legado fotográfico del sevillano Antonio Borrelles

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, junto a Marcos Pacheco Morales-Padrón, responsable de la donación de fotografías para el archivo del puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha ampliado su archivo con la donación de un total de 178 imágenes tomadas por el fotógrafo sevillano Antonio Borrelles entre la década de los 70 y los 90.

En las fotografías, donadas por Marcos Pacheco Morales-Padrón, pueden verse escenas portuarias como barcos pesqueros faenando en la Bahía de Cádiz, desguaces navales en El Puerto de Santa María o ferrys de la línea de Trasmediterránea llegando al puerto gaditano desde las Islas Canarias, ha indicado la Autoridad Portuaria en una nota.

Estas instantáneas pasarán a formar parte del Archivo Histórico del puerto, con el fin de enriquecer el mismo y serán puestas a disposición de la ciudadanía.

El acto oficial de entrega de este legado fotográfico ha contado con la presencia de la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, y de Marcos Pacheco Morales-Padrón, responsable de la donación.