El Puerto de Cádiz inicia los trabajos de pavimentación de la obra de ordenación del Muelle Ciudad

Archivo - La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, en las obras del proyecto del Muelle Ciudad. ARCHIVO - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha iniciado una nueva fase de ejecución de la obra de ordenación del Muelle Ciudad con el inicio de los trabajos de pavimentación en la primera zona de actuación, tras completar gran parte de las instalaciones subterráneas que han marcado los primeros meses del proyecto.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, han visitado los trabajos para conocer sobre el terreno la evolución de una actuación que transformará la relación de la ciudad con su frente portuario, como ha informado la APBC en una nota.

Tras un invierno "especialmente lluvioso" que condicionó el desarrollo de las instalaciones enterradas, la ejecución de la obra ha ganado ritmo en los últimos meses.

De hecho, según se ha explicado, durante mayo y junio el volumen de obra ejecutada fue un 35% superior al registrado durante los cuatro meses anteriores.

Además, la necesidad de compatibilizar los trabajos con la actividad portuaria ha obligado a dividir la actuación en dos ámbitos, manteniendo en servicio la Estación de Pasajeros del Muelle Ciudad que separa ambas zonas.

En la primera fase de la obra, la más próxima al Muelle Alfonso XIII, ya se está ejecutando la pavimentación, comenzando por el área destinada al estacionamiento de autobuses de cruceros. Mientras tanto, en la segunda zona de actuación, que va desde la terminal de pasajeros hasta el encuentro con el muelle Reina Victoria --en el lado más cercano a la Plaza de Sevilla--, se ultiman las instalaciones subterráneas que permitirán iniciar próximamente los trabajos de pavimentación en este área.

La intervención transformará una superficie de 22.500 metros cuadrados en un espacio de integración entre el puerto y la ciudad de Cádiz, con zonas peatonales, áreas ajardinadas, espacios estanciales, zonas de juegos infantiles, fuentes transitables, áreas para restauración y una franja reservada para la futura plataforma del tranvía.

Todo ello manteniendo la operatividad del puerto y garantizando la convivencia entre la actividad portuaria y el uso ciudadano, como se ha resaltado.

Durante la visita, la presidenta de la Autoridad Portuaria ha destacado "el buen ritmo" que están alcanzando los trabajos una vez superadas las dificultades derivadas de la meteorología, y ha subrayado que el proyecto continúa avanzando conforme a la planificación prevista.

Por su parte, el alcalde de Cádiz ha valorado la evolución de una actuación llamada a convertirse "en uno de los principales espacios públicos del frente marítimo de la ciudad", y que supondrá "un nuevo paso en el proceso de integración entre Cádiz y su puerto".