El Puerto de Cádiz prevé un total de 382 escalas de cruceros durante el año 2026

Un crucero anclado este pasado mes de noviembre de 2025 en el Puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha informado de que tiene previstas hasta el momento 337 escalas de crucero para 2026, a las que hay que sumar las realizadas por el mini crucero de lujo 'Belle de Cadix', que viene haciendo unas 45 escalas al año y que pernocta en la ciudad un 80% de las veces, alcanzando un total aproximado de 382 escalas durante el próximo año.

En una nota, la APBC ha señalado que estos datos provisionales para 2026 son "muy similares" a los que se esperan una vez se cierre el presente año 2025, que antes de comenzar cifraba las llegadas en unas 396.

En la distribución por temporadas, siguen siendo la primavera y el otoño las de mayor actividad de cruceros, mientras que enero y febrero se mantienen como los meses del año con menor afluencia.

En concreto, abril y octubre, con 45 y 44 escalas son los meses con más escalas anunciadas, seguidos de noviembre, con 39, y junio, con 34. Febrero se presenta como el mes con menor actividad al prever únicamente cuatro escalas.

Además, se ha indicado que hasta el momento, y de cara a 2026, se espera que el número de barcos de crucero que pernocten en la ciudad sea similar al de 2025, alcanzando aproximadamente las 70 noches.

Del mismo modo, se ha destacado que de los 365 días del año, en 158 de ellos, un 43%, no habrá ningún crucero en el puerto y en 118 días sólo habrá uno. Por su parte, los días en que habrá dos cruceros en el puerto de la ciudad serán 57, y en los que habrá tres serán 29 días. Por último, solo se prevén tres jornadas en el año con cuatro cruceros de forma simultánea en los muelles del Puerto de Cádiz.

A esta cuenta hay que sumar las escalas del mini crucero de lujo 'Belle de Cadix'.

La Autoridad Portuaria ha puesto el acento en el impacto económico de los cruceros, que es "especialmente significativo" para la ciudad de Cádiz. Así, ha hecho referencia al último estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre el turismo de cruceros en la región (2016), donde el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala se establece en 40,6 euros, pudiendo llegar hasta los 200 euros en el caso de puerto base.