El Puerto de Cádiz se reafirmará como hub logístico del sector hortofrutícola en la Fruit Attraction

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz participará en Fruit Attraction 2025, cita de referencia para el mercado de frutas y hortalizas que se celebra en Madrid entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, con el objetivo de promover sus fortalezas como plataforma logística "de primer nivel" para este tipo de tráficos.

En la feria, que contará con más de 2.200 empresas expositoras de 150 países y más de 120.000 participantes, representantes de la Autoridad Portuaria pondrán en valor la combinación de ventajas que ofrece Cádiz para el comercio internacional de productos frescos.

En una nota, la APBC ha señalado que la participación en Fruit Attraction 2025 es "una oportunidad" para mostrar a productores, exportadores e importadores que el Puerto de la Bahía de Cádiz ofrece "mucho más que un punto de carga y descarga", siendo "un nodo logístico especializado, competitivo, con infraestructuras de vanguardia, ubicación privilegiada y servicios a medida".

En ese sentido, ha detallado cuestiones como "una localización estratégica en el sur de Europa", infraestructuras adaptadas a mercancía perecedera y servicios logísticos avanzados "capaces de garantizar rapidez y calidad en la distribución".

La Autoridad Portuaria también destacará las inversiones que refuerzan esta especialización. Entre ellas, sobresale la planta frigorífica que PTP está construyendo en La Cabezuela-Puerto Real, que incrementará la capacidad de almacenamiento y manipulación en frío.

A ello se suma la inminente puesta en servicio del acceso ferroviario que conectará con la dársena de La Cabezuela-Puerto Real, y permitirá una salida "más ágil" de los productos hacia los principales centros de distribución de España y Europa, así como la ejecución de la segunda fase de la Nueva Terminal de Contenedores, una infraestructura de 60 hectáreas que, según ha indicado la Autoridad Portuaria, reforzará la capacidad del puerto para mover mercancía y conectarla con los principales mercados internacionales.

Además, se está trabajando en la ampliación de los espacios logísticos disponibles en La Cabezuela mediante la incorporación de nuevas parcelas, con el objetivo de atender la creciente demanda de superficie para operaciones vinculadas al sector.

Todos los avances se realizarán "con un compromiso ambiental" acreditado por certificaciones internacionales como la ISO 14001:2015, que certifican que las operaciones "cumplen los estándares más exigentes en sostenibilidad".