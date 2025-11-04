El Puerto de Huelva acoge la I Jornada Logística Portuaria Agroalimentaria

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva acogerá el 20 de noviembre la celebración de la I Jornada Logística Portuaria Agroalimentaria para abordar las tendencias de los graneles sólidos agroalimentarios y el crecimiento de la mercancía refrigerada (reefer).

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, este encuentro, organizado junto con la Asociación Española de Transporte (AET), está destinado a representantes de empresas del sector agroalimentario, transporte, logístico, servicios marítimos y auxiliar, que podrán visitar las principales infraestructuras del puerto onubense, esenciales para el comercio internacional de productos agroalimentarios, entre otros tipos de mercancías.

Así, entre ellas destacan la plataforma intermodal del Muelle Sur, destinada al movimiento de mercancía general, convencional, en carga rodada y en contenedor, donde se encuentran las terminales de contenedores y Ro-pax (carga rodada y pasajeros), así como otras infraestructuras del puerto onubense, dedicadas al movimiento de graneles líquidos y sólidos, situadas en el puerto exterior.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha destacado que durante el ejercicio 2024 el puerto onubense ha movido un total de 3,3 millones de toneladas de productos agroganaderos y alimentarios en los Muelles Sur, dedicado a mercancía general, e Ingeniero Juan Gonzalo, una terminal de graneles sólidos.

Asimismo, Santana ha asegurado que el puerto onubense continúa apostando por impulsar el tráfico de productos agroalimentarios, sobre todo en el Muelle Sur, donde se encuentra la plataforma intermodal del puerto onubense, así como el Hub logístico del frío, promovido por Frigoríficos Portuarios del Sur, que "contribuirán a incrementar el flujo de mercancía general agroalimentaria a temperatura controlada en contenedor o carga rodada con destino a distintos mercados internacionales".

El Puerto de Huelva se ha consolidado como "un referente en diversificación logística y en proyección exterior", gracias a su capacidad para integrar transporte marítimo, ferroviario y terrestre, y a su "creciente papel" como plataforma de conexión para el sector agroalimentario hacia Europa, África y América.

Esta jornada se celebrará el día 20 de noviembre en Las Cocheras del Puerto de Huelva a partir de las 9,00 horas. En ellas se realizará una presentación del puerto onubense y después se desarrollarán varias mesas redondas sobre 'Tendencias del sector del granel sólido agroalimentario y retos en materia logística' y 'Los puertos como aliados estratégicos en el crecimiento del sector agroalimentario reefer'. La jornada culminará con una visita a las instalaciones del puerto onubense.