El Puerto de Huelva culmina la rehabilitación del Muelle de Tharsis tras una inversión de 5,7 millones de euros

Acto de culminación de las obras de rehabilitación del Muelle de Tharsis. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha culminado el proyecto de rehabilitación del muelle de carga de la compañía española de Minas de Tharsis, tras finalizar esta actuación, centrada en garantizar la estabilidad y seguridad estructural de un elemento simbólico de la historia de la minería en la provincia y que ha supuesto una inversión de 5,7 millones de euros.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, este muelle histórico se abrió al tráfico el 6 de febrero de 1871 para embarcar los minerales procedentes de las minas de Tharsis, Lagunazo y La Zarza, según consta en el Archivo del puerto onubense.

El acto con el que se ha dado por culminadas las obras ha contado con la presencia del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana; el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; el presidente de la Diputación, David Toscano; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; y el director del Puerto de Huelva, Alfonso Peña, así como representantes de la UTE Muelle de Tharsis.

De este modo, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible ha resaltado "el compromiso del Gobierno con el patrimonio de Huelva, con iniciativas como la rehabilitación del Muelle de Tharsis en la que a través del programa 2% cultural se ha invertido 1,5 millones de euros".

Por su parte, el presidente de Puertos del Estado ha destacado que este Muelle de Tharsis es "un ejemplo del rico patrimonio industrial y cultural de los puertos del sistema estatal, comprometidos a preservar y recuperar porque es parte de la historia, y en la medida de lo posible poner a disposición de los ciudadanos".

El presidente del Puerto de Huelva, tras agradecer la visita del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible y del presidente de Puertos del Estado, ha puesto de manifiesto la apuesta del Puerto onubense por "recuperar elementos históricos, que forman parte del patrimonio industrial y minero, como el Muelle de Tharsis, vestigio de los orígenes de la provincia, que ha vuelto a recuperar su estabilidad tras este complejo proyecto de restauración".

"En nuestra apuesta de acercar el Puerto a la ciudad, continuaremos avanzando en la puesta en valor de recursos, que contribuirán a enriquecer nuestra historia y cultura", ha añadido.

Por otro lado, el alcalde de Aljaraque ha manifestado que es "de agradecer" el "esfuerzo inversor" que ha realizado la Autoridad Portuaria de Huelva para recuperar el Muelle de Tharsis, "una infraestructura que recuerda que Aljaraque --concretamente Corrales- fue clave en la provincia de Huelva durante la época minera".

"Esta actuación nos permite seguir presumiendo de pasado, pero también de futuro, ya que se vincula con el resto del legado inglés que tenemos en nuestro municipio. Por lo tanto, supone que quienes deseen conocer lo que nos dejaron los ingleses con motivo de la explotación de las minas podrán ver esta infraestructura, que se suma a las locomotoras de nuestras rotondas, al Casino Minero de Corrales, a la Casa de Pago y a la Estación de Ferrocarril", ha añadido.

Por otro lado, la alcaldesa de Huelva ha trasladado la "satisfacción" que supone para ella la culminación de la rehabilitación del Muelle de Tharsis, cuyas obras se iniciaron mientras ella era presidenta de la Autoridad Portuaria. "Se trata de recuperar para la ciudad una de nuestras señas de identidad, que forma parte del patrimonio histórico-cultural vinculado a nuestro origen minero e industrial y que va a ser un atractivo turístico más por su peculiaridad y por el bello marco en el que se encuentra emplazado, tanto para los onubenses como para todos aquellos que nos visiten", ha manifestado.

El delegado de la Junta en Huelva ha aplaudido la puesta en valor de "una joya patrimonial industrial de Huelva", Bien de Interés Cultural, que "rememora esa tradición minera onubense como motor de transformación económica y social". "Un ejemplo de restauración y recuperación del patrimonio, símbolo del compromiso de Huelva con sus raíces, que esperamos que todos los onubenses puedan visitar pronto para seguir conociendo y valorando el tesoro natural, cultural y patrimonial de la provincia ubicado en entorno de marismas espectacular", ha remarcado.

"Una obra de ingeniería a la vanguardia de la época con todos los avances técnicos que reflejan el gran auge que vivió la provincia a finales del siglo XIX y principios del XX y que hace justicia con nuestro legado patrimonial", ha subrayado el delegado.

Asimismo, el presidente de la Diputación de Huelva ha señalado que la rehabilitación del Muelle de Tharsis supone "un día muy importante para la provincia", al garantizar la conservación de "uno de sus grandes símbolos patrimoniales y devolver la seguridad estructural a una infraestructura "con un profundo valor histórico y sentimental", especialmente para el municipio de Aljaraque y para Corrales.

Asimismo, ha asegurado que las próximas actuaciones "permitirán avanzar hacia su uso y disfrute ciudadano en un entorno de gran valor ambiental como las Marismas del Odiel, Reserva de la Biosfera". El presidente de la Diputación Provincial ha agradecido expresamente la implicación del Puerto de Huelva, así como el trabajo de los técnicos y de la UTE responsable de la actuación, destacando que "esta inversión ha permitido hacer realidad la recuperación de un espacio emblemático tras años de esfuerzo conjunto".

INVERSIÓN DE 5,7 MILLONES

Las obras de rehabilitación del conocido popularmente como Muelle de Tharsis comenzaron en febrero de 2022 y han terminado en el mes de octubre de 2025, ya que, debido a la dificultad de la actuación, se ha tenido que ampliar el plazo de ejecución previsto.

Asimismo, la inversión destinada por el Puerto de Huelva a la recuperación de esta seña de identidad se ha incrementado, debido a la complejidad de la obra, hasta superar 5,7 millones de euros, de los que 1,5 están subvencionados por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través del 2% Cultural destinado a las actuaciones sobre bienes de especial interés arquitectónico, histórico y artístico.

Las obras han corrido a cargo de la Unión Temporal de Empresas (UTE, Muelle del Tharsis) integrada por Azul Construcción Repair, S.A.-Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, S.A. (Insersa)-Heliopol, S.A.U.

El muelle dispone de un extenso viaducto de 713 metros de longitud, con una plataforma de embarque. La actuación principal se ha centrado en restablecer la integridad estructural de los elementos de esta estructura, recuperando la integridad de las secciones en los elementos principales. No obstante, se han mantenido las zonas sanas como vestigio del sistema originalmente empleado.

De esta forma, se ha adecuado el tratamiento superficial, con el empleo de sistemas anticorrosivos sostenibles, además de adoptar medidas de seguridad globales adicionales como sistemas de protección anticaídas, contraincendios, videovigilancia, cerramiento y control de acceso al Bien de Interés Cultural. Igualmente, se ha llevado a cabo la rehabilitación de la oficina puente, así como las reparaciones de los elementos estructurales, la reconstrucción de varios pilotes y la eliminación de elementos deteriorados como la empalizada de madera.