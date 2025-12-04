El Puerto de Huelva da a conocer a la comunidad portuaria el nuevo servicio regular en contenedor Huelva-Canarias

Buque Aquarius. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha celebrado un encuentro esta semana con empresas de la comunidad portuaria, cargadores, transportistas, compañías de logística y servicios marítimos, para dar a conocer la nueva salida semanal, los martes, de la línea regular marítima en contenedor Huelva-Islas Canarias de la naviera Alisios Shipping Lines, además de presentar su capacidad de volumen de carga, tiempo de tránsito y puertos de destinos.

Según ha informado la Autoridad Portuaria en una nota, esta naviera, que opera en el Muelle Sur, ofrece un servicio en contenedor Huelva-Canarias los viernes con el buque Spirit. Este nuevo refuerzo, que se puso en marcha el día 23 de septiembre, ha supuesto la entrada en servicio del buque portacontenedores 'Aquarius', de 700 TEUs de capacidad.

A esta conectividad marítima se ha sumado otra terrestre, la puesta en servicio de un nuevo tren, que conecta Madrid con Huelva los lunes por la noche, sincronizado con la salida marítima del martes. Este tren completa la oferta de otros tres servicios de esta naviera desde el Puerto de Huelva con Madrid (Fuenlabrada y Abroñigal) y a los cuatro que operan desde el Puerto de Huelva con la terminal de Majarabique en Sevilla.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha destacado, que el Puerto de Huelva, como nodo oficial de conexión marítima del Corredor Atlántico Europeo con las Islas Canarias, ha incorporado desde septiembre este nuevo servicio, que completa las conexiones de tráfico rodado y pasajeros (Ro-pax) con las islas. Asimismo, ha añadido que en la apuesta del puerto por la intermodalidad, esta conexión se ha reforzado con nuevos servicios ferroviarios con Madrid.

"De esta forma, el Muelle Sur, como plataforma intermodal, centrada en el tráfico portuario de mercancía general, continúa creciendo en servicios y conectividad marítima", ha subrayado.

En el acto han intervenido el jefe del Área de Desarrollo de Negocio y Comercial del Puerto de Huelva, Jaime Beltrán, y el director Comercial de Alisios Shipping Lines, Gerardo García Gavira.

Alisios Shipping Lines apuesta por la multimodalidad y la sincromodalidad al combinar transporte marítimo y ferroviario para ofrecer tiempos de tránsito competitivos y una menor huella de carbono con dos buques y ocho trenes semanales. Además, fortalece el servicio Mediterráneo-Canarias a través del Puerto de Huelva, que ya se vio potenciado con la incorporación del buque 'Einstein', de mayor capacidad.

Esta naviera, asociada a la marca 'Ruta 1400 Huelva-Canarias', opera en el Puerto de Huelva desde enero de 2017, y conecta la península con el archipiélago canario. Con esta nueva salida, la compañía duplica su frecuencia semanal, consolidando su compromiso con una logística más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

El buque 'Aquarius' partirá los martes hacia Las Palmas y Tenerife, regresando a Huelva los lunes. La escala en Las Palmas se realizará los jueves por la tarde y en Tenerife los viernes por la mañana, lo que permitirá también incrementar las importaciones de contenedores refrigerados con plátano con un servicio exprés de retorno.