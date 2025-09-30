El Puerto de Huelva y Friportsur presentan el Hub Logístico del Frío en Fruit Attraction de Madrid

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Puerto de Huelva, Puertos del Estado y Frigoríficos Portuarios del Sur (Friportsur) han presentado este martes las instalaciones del Hub Logístico del Frío en la muestra Fruit Attraction de Madrid. Estas instalaciones, situadas en el Muelle Sur del puerto onubense, están destinadas a mercancía a temperatura controlada con capacidad de almacenamiento de 180.000 metros cúbicos --24.000 posiciones para congelado y 2.000 para refrigerado--.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la presentación se ha realizado en el stand de Puertos del Estado --expositor 4C18 en el pabellón 4-- en un acto que ha contado con la intervención del presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana; el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana; el presidente de Friportsur, José Luis Vallines; así como el director del Puerto onubense, Alfonso Peña, y el responsable de Planta de Friportsur, José Gómez. Asimismo, han asistido representantes de empresas exportadoras, logística y transporte, entre otras.

El presidente de Puertos del Estado ha destacado que proyectos como el Hub Logístico del Frío del Puerto de Huelva son "un claro ejemplo del compromiso de los puertos del sistema de titularidad estatal con la innovación, la sostenibilidad y en definitiva, con la mejora de la competitividad", pero también "ponen de manifiesto la importancia de la cooperación público- privada, pilar de nuestro sistema portuario, para seguir creciendo".

De este modo, el presidente del Puerto de Huelva ha agradecido a la empresa Friportsur la puesta en marcha en el Puerto de Huelva de "unas de las instalaciones frigoríficas para almacenamiento y tránsito de mercancías más innovadoras y modernas del sur de Europa, dotadas de la última tecnología en sistemas de frío y automatización del silo".

Además, Santana ha destacado el enclave geoestratégico del puerto onubense, en el arco suratlántico, en las rutas marítimas mundiales, "que nos convierten en la puerta de Europa hacia América", con proyección hacia el norte y oeste África, así como el Mediterráneo, a lo que se suma "nuestra fortaleza de contar en nuestro hinterland más próximo con destacadas empresas productoras y exportadoras hortofrutícolas, lo que generará sinergias y repercutirá en un incremento de las exportaciones desde el Puerto de Huelva, gracias a nuestra logística del frío y apuesta intermodal, concentrada en el Muelle Sur".

Por su parte, el presidente de Friportsur ha reconocido "el acierto y la determinación del Puerto de Huelva en la implantación del Hub Logístico del Frío" en el Muelle Sur y ha recalcado que "el desarrollo del Hub es una aportación importante para el tráfico de mercancías en el Puerto onubense de productos con temperatura controlada, especialmente alimentos". Igualmente, ha agradecido al Puerto su apoyo a este proyecto, así como a la empresa Enagás.

El Hub Logístico del Frío se encuentra situado en el Muelle Sur, junto a las instalaciones del Puesto de Control Fronterizo, dando así servicio a la mercancía en contenedor, tráfico rodado y mercancía general convencional. Estas instalaciones frigoríficas están localizadas en una parcela de 32.525 metros cuadrados, cuentan con un silo autoportante automatizado de 5.000 metros cuadrados de superficie y 32 metros de altura, configurándose como una de las instalaciones especializadas en frío portuario más importantes en capacidad de almacenamiento, innovación tecnológica y digitalización de Europa.