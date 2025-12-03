El Puerto de Huelva inaugura su iluminación navideña con más de 450.000 luces tipo led a lo largo de cinco kilómetro

Encendido del alumbrado navieño del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha inaugurado este martes el encendido de su tradicional iluminación navideña, con más de 450.000 luces tipo led, que llenarán "de magia y colorido" cinco kilómetros de la capital, comprendidos entre la rotonda de acceso a Huelva desde el Puente Sifón Santa Eulalia hasta el entorno del Monumento a Colón.

El Paseo de la Ría ha acogido esta tarde el encendido del alumbrado en un acto protagonizado por niños y jóvenes de los grupos de música del Coro Joven de la Hermandad del Rocío de Huelva y el Coro y Escolanía del Liceo Municipal de la Música de Moguer, ha indicado el Puerto en una nota.

En torno a 40 niños del Coro Joven de la Hermandad del Rocío de Huelva han interpretado varios villancicos. A continuación, un grupo formado por 50 niños, pertenecientes al Coro y Escolanía del Liceo Municipal de la Música de Moguer han puesto voz a distintas piezas musicales navideñas.

El momento más emotivo se ha producido con el encendido navideño en el que han participado el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, acompañado por la alcaldesa de la capital, Pilar Miranda, y numerosos niños.

Alberto Santana ha agradecido la presencia de los coros participantes "por deleitarnos con su música y sus voces en un acto tan entrañable, que cada año llena de magia y espíritu navideño el Paseo de la Ría, acercando el Puerto a la ciudad, con una gran participación de público, que acude a esta cita navideña, que a su vez complementa el alumbrado de Huelva". Asimismo, ha destacado la "estrecha colaboración" existente con el Ayuntamiento, "que se ha materializado con la puesta en marcha de una zona de aparcamientos de más de 300 plazas, en las inmediaciones del Muelle de la Compañía Rio Tinto".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva ha puesto de manifiesto que "cada año, el encendido navideño de este espacio portuario se ha convertido en un gesto simbólico que refuerza, de una manera muy especial, la unión entre el Puerto de Huelva y la ciudad".

"En el marco de la estrategia compartida puerto-ciudad, este acto es, sin duda, uno de los más entrañables y representativos del camino que recorremos juntos. Porque de esta manera, la Navidad ya abarca la totalidad de Huelva, desde los barrios, hasta su ría. La luz navideña ilumina ya todos los rincones, con espacios que se suman ahora tan emblemáticos como este balcón privilegiado a nuestra ría, que es este paseo, o la Avenida Francisco Montenegro, donde tantos onubenses disfrutan del deporte y del aire libre. Estos lugares, se suman al resplandor navideño que ya abarca 160 calles de la capital, llegando a todos los barrios", ha dicho.

EL ALUMBRADO

Una de las novedades más destacadas del alumbrado de este año es una gran Estrella de Oriente, situada junto a la primera pérgola del Paseo de la Ría. En este espacio también luce un pino led de 12 metros de altura decorado con copos. Otro elemento emblemático de la decoración navideña es una gran bola de color rojo de seis metros de diámetro.

El Paseo de la Ría está adornado con 1.200 metros de guirnaldas led, situadas entre las farolas y luce cortinas de color blanco cálido en varias pérgolas, así como un paraguas con tiras led junto a la tercera pérgola. En paralelo, la Avenida Francisco Montenegro muestra arcos transversales iluminados con estrellas.

El icónico Muelle de la Compañía Rio Tinto exhibe iluminación navideña en el tramo de su reciente unión. Igualmente, en la rotonda de circulación próxima a este antiguo cargadero de mineral se muestra un Nacimiento tipo mimbre iluminado con colores cálidos. Por su parte, la rotonda dedicada al deportista SuperHugo se encuentra iluminada con dos ángeles led de 1,8 metros de alto.

Luminosos de Feliz Navidad dan la bienvenida al espacio portuario en las zonas de entrada al Puerto de Huelva como en la rotonda de la Ciudad del Marisco, así como en el espacio de estacionamiento del Real Club Marítimo de Huelva, en el área de acceso al Monumento a Colón en la Punta del Sebo y en el Paseo de la Ría.

En cuanto al adornado de viales, en las avenidas de Hispanoamérica y Francisco Montenegro se han instalado 48 arcos tipo LED decorados con estrellas, entre otros motivos navideños. En la avenida de Enlace y la Calle Alonso de Ojeda se han emplazado 38 motivos navideños en las farolas. En la rotonda de acceso a Huelva desde el Puente Sifón Santa Eulalia se han decorado las palmeras con tiras led y se han colocado varias setas de color rojo y un tono cálido.

El acceso al Muelle de las Canoas junto al Monumento del Nudo, que representa el acercamiento del puerto a la ciudad, también luce Felices Fiestas y las palmeras se han decorado con tiras led. El conjunto arquitectónico de Las Cocheras del Puerto y el Centro de Recepción y Documentación del Puerto de Huelva muestra Feliz Navidad, tiras led decoran varios setos y palmeras de este espacio, y cortinas led se muestran sobre la fachada.

Completa la iluminación navideña la decoración exterior de las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva, dotadas de un letrero luminoso de felicitación, ciervos colocados en el césped, mallas y tiras led en olivos y palmeras. El alumbrado navideño podrá disfrutarse durante todas las fiestas navideñas en horario de 18,30 hasta las 23,00 horas, de domingo a jueves, y los viernes, sábados y días previos a festivos, de 18,30 a una de la madrugada.