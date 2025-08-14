El Puerto de Huelva lamenta la pérdida del expresidente de esta institución José Antonio Marín Rite

HUELVA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo del Puerto de Huelva, liderado por su presidente, Alberto Santana, ha manifestado su pesar por la pérdida de José Antonio Marín Rite, quien presidió esta institución durante cinco años y medio, en el periodo comprendido entre el inicio del año 2005 y finales del mes de julio de 2010.

Según ha indicado la institución en una nota de prensa, en nombre del equipo humano del Puerto onubense se ha trasladado las condolencias a la familia y los amigos, tras su fallecimiento este miércoles a la edad de 84 años. Por este motivo, las banderas del Puerto de Huelva ondean a media asta en señal de luto.

Durante su presidencia llevó a cabo actuaciones relevantes para impulsar la intermodalidad, como las obras para dotar al Puerto exterior de ferrocarril en todos los muelles, principalmente en Ciudad de Palos y el Muelle Sur.

En el ámbito de la integración Puerto-Ciudad, durante la presidencia de Marín Rite se realizó la regeneración medioambiental de la margen izquierda de la ría del Odiel a lo largo de tres kilómetros, que ha comprendido la limpieza de los márgenes, la plantación de especies autóctonas, la recuperación de arenas y la construcción de una senda peatonal hasta la Punta del Sebo.

Marín Rite también inició el proyecto del Paseo Marítimo y el comienzo de la conversión del antiguo almacén portuario, hoy conocido como Las Cocheras, en un centro cultural y multifuncional.