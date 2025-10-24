El Puerto de Huelva premia un Sistema de Información Geográfica en tiempo real y un proyecto de creación de un odotipo

Entrega de premios de la II edición del concurso de ideas 'Mejora tu puerto' del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos proyectos de innovación, un Sistema de Información Geográfica en tiempo real y la creación de un odotipo, propuestos por empleados del Puerto de Huelva, han sido reconocidos en el marco de la II edición del concurso de ideas 'Mejora tu puerto', dirigido al personal de la Autoridad Portuaria de Huelva (APH) y convocado por la Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva y Telefónica.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, los proyectos ganadores han consistido en la creación de un Sistema de Información Geográfica en tiempo real para la mejora de las operaciones, propuesto por César Cepas Pérez, que se ha alzado con el primer premio. Por su parte, el proyecto de Carlos Javier Núñez Sánchez sobre la creación de un odotipo para la Autoridad Portuaria de Huelva ha conseguido el segundo premio.

La iniciativa ha contado con una alta participación y un "gran nivel" en las propuestas presentadas. En total se han defendido once proyectos finalistas, que han destacado por "su creatividad, viabilidad y compromiso con la mejora de procesos y la transformación del Puerto de Huelva", según el jurado.

En este contexto, el jurado ha otorgado una mención especial a Manuel Joaquín Márquez García por la "calidad" de sus cuatro propuestas presentadas. Asimismo, el jurado ha otorgado una mención a David Pardo Garrido, Javier Márquez Mendoza y Juan José Doval Sánchez por "el valor de sus propuestas".

Tras felicitar a todos los galardonados, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha valorado "positivamente" la elevada participación en esta convocatoria, ya que se ha presentado una treintena de propuestas, de las que once han sido preseleccionadas.

Santana ha asegurado que el Puerto onubense ha realizado una "firme apuesta" por la digitalización y la innovación de sus procesos internos para "aumentar su competitividad en la cadena logística internacional, además de generar sinergias a través de la Lonja de la Innovación con el tejido productivo de nuestro entorno y también impulsar el talento".

La entrega de premios se ha celebrado en la Lonja de la Innovación, donde además del presidente del Puerto de Huelva, han estado presentes los miembros del jurado, formado por el director de iHubs Fiware de Telefónica, Juan Marcelo Gaitán; la directora de la Lonja de la Innovación, Rocío Díaz; el jefe del Departamento de Tecnología y Sistemas de Información del Puerto de Huelva, Manuel Francisco Martínez; y Carlos Corrales, ganador de la edición anterior.

La segunda edición del concurso ha supuesto un "éxito rotundo", por la cantidad y calidad de las ideas recibidas, además de consolidar una dinámica en la que los trabajadores del Puerto de Huelva se convierten en protagonistas de la transformación e innovación interna, bajo las premisas de la creatividad y el compromiso.

Esta propuesta forma parte de los objetivos de La Lonja de la Innovación para aportar innovación a través de startups, empresas consolidadas y el propio puerto. La Lonja de la Innovación, primer nodo Fiware portuario mundial, ha sido puesta en marcha por el Puerto de Huelva en colaboración con la empresa Telefónica.