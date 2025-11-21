El Puerto de Huelva renueva su compromiso con el Economato Resurgir

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, y el presidente de Resurgir, Antonio Gómez, han firmado la renovación del convenio con la que desde hace años el puerto onubense viene prestando ayuda al Economato Social para ayudar a las familias "frágiles" de Huelva.

Alberto Santana ha explicado que el puerto "colabora y ayuda a lo largo de todo el año 2025 a 276 entidades provinciales" a financiar sus respectivos proyectos pero ha destacado su "cariño muy especial" al Economato Resurgir". "El puerto tiene que estar ahí porque es un tipo de economato donde se cuida el trato con la persona desfavorecida que no llega a fin de mes", ha dicho.

Con este formato, el ciudadano va a comprar y elige el producto, un producto "muy económico", y esa persona "se siente muy satisfecha de poder comprar a su elección y de acuerdo con sus necesidades y no recibir lo que en otras entidades les facilitan". "Estamos muy cercanos a Resurgir y el Puerto de Huelva seguirá colaborando con ellos", ha remarcado.

El presidente de Resurgir ha agradecido esta colaboración del puerto "porque es muy importante, ya que va destinado a atender a las familias desfavorecidas, que va en aumento por desgracia, por lo que es importante que las administraciones os sigan ayudando para poder seguir atendiendo y acompañando a las familias".

El voluntariado escucha a las familias, las atiende y las acompaña "en esos momentos tan difíciles que se viven en nuestra sociedad", ha dicho Gómez antes de destacar que en el mes de diciembre, en La Navidad, "todo el mundo es más solidario y más bueno siempre aumenta un poquito más el número de familias y las aportaciones de las entidades".

"Hay centros escolares que hacen una recolecta de alimentos y eso lo aportamos poco a los usuarios con menos recursos. Huelva es solidaria, en cuanto se toca la campana acude inmediatamente. Lo que sí ha cambiado mucho es el perfil de la familia, ahora son personas que están trabajando pero no llegan a final de mes. Están trabajando pero no llegan", ha explicado.

Por ello, ha destacado que "es necesario que desde las administraciones ayuden para poder transmitir a esas familias el cariño y el respeto de la dignidad, y acompañarlas para que se sientan bien y se sientan escuchadas y atendidas", toda vez que ha agradecido al Puerto de Huelva que les "acompañen en este barco que permite ayudar a las familias más indefensas".