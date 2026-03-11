El Puerto de Málaga impulsa su conectividad internacional con una acción comercial con empresas de Perú y Chile

La delegación, encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, mantiene reuniones con empresas hortofrutícolas, navieras y autoridades para consolidar Málaga como puerta logística de entrada a Europa. - PUERTO

La Autoridad Portuaria de Málaga, de la mano de Noatum Terminal Málaga y con la colaboración de Fundación Málagaport e ICEX refuerza su estrategia comercial en Latinoamérica con una acción institucional y empresarial entre los días 8 y 18 de marzo, durante los cuales visitarán Perú y Chile.

La misión tiene como objetivo fortalecer las relaciones con el sector agroexportador de ambos países y posicionar el enclave malagueño como puerto de entrada a Europa para productos hortofrutícolas procedentes del continente americano, ha indicado la Autoridasd Portuaria en un comunicado.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio Basabe, ha destacado "la importancia de la red de contactos establecidos en estas misiones comerciales, lo que nos ha permitido dar a conocer las oportunidades del Puerto de Málaga tanto para importadores como exportadores, especialmente por la eficiencia y atención personalizada que se ofrece a todos los operadores".

Asimismo, ha añadido que "en esta misión ha sido de gran ayuda la participación del ICEX y, en particular, el apoyo del Embajador de España en Lima, Alejandro Abellán".

La agenda comenzó en Lima donde la delegación malagueña, por tercer año consecutivo, mantuvo reuniones con empresas exportadoras del sector agroalimentario de Perú interesadas en diversificar sus rutas marítimas hacia el continente europeo.

En este sentido, el Puerto de Málaga tiene una creciente relación con el país andino, con el que ha aumentado el tráfico en 2025 hasta un 45% más que el año anterior.

Los principales productos que Perú exporta a España incluyen aguacate, uva, espárrago, alcachofa, mango o cebolla, mercancías cuyo tráfico se ha incrementado en los últimos años gracias, entre otros factores, a la especialización de empresas de la Axarquía en la preparación y maduración de fruta procedente de Latinoamérica.

A nivel institucional, la delegación malagueña fue recibida por el Embajador de España en Perú, Alejandro Abellán, en un almuerzo de trabajo que convocó a los directivos de los principales gremios empresariales con los que se analizaron nuevas oportunidades de colaboración logística y comercial.

Siguiendo con la programación, el Puerto de Málaga participó, el 11 de marzo, en el XXXIX Seminario Internacional de Blueberries Lima 2026 durante el cual el director de la Autoridad Portuaria, José Moyano intervino en la mesa redonda titulada 'Cómo la eficiencia logística redefine el éxito comercial agroexportador: desafíos y oportunidades', centrada en el papel de la logística marítima y el manejo de la carga refrigerada en un contexto donde la eficiencia desde el origen está marcando la competitividad de las exportaciones agrícolas.

PRIMERA ACCIÓN COMERCIAL EN CHILE

Como novedad este año, la delegación del Puerto de Málaga se desplazará a Chile, donde el Puerto de Málaga desarrollará su primera acción comercial en el país para establecer contactos y fortalecer las relaciones comerciales con su tejido empresarial y navieras internacionales.

La estrategia comercial del Puerto de Málaga se apoya en su posicionamiento como puerto boutique del sur de Europa, un concepto que define a los recintos portuarios de tamaño medio que ofrecen servicios logísticos de alta calidad y atención personalizada a los operadores internacionales.

Entre las principales ventajas del enclave destacan su ubicación geoestratégica en el cruce de las principales rutas marítimas atlánticas y mediterráneas, así como su operatividad las 24 horas del día durante todo el año gracias a las favorables condiciones meteorológicas.

El recinto portuario dispone de 42.000 metros cuadrados de superficie de almacenamiento, 723 metros de línea de muelle, hasta 16 metros de calado y 1.200 conexiones para contenedores refrigerados, lo que permite gestionar con eficiencia el tráfico de productos perecederos.

Asimismo, servicios especializados como Reefer Fast Track, que agiliza el acceso de contenedores refrigerados, y el Punto de Inspección Fronterizo, operativo los siete días de la semana, facilitan los procesos logísticos y reducen los tiempos de tránsito de las mercancías.

El tráfico de contenedores refrigerados continúa mostrando una evolución positiva en el Puerto de Málaga. Durante 2025 se movieron 4.300 contenedores refrigerados (reefers), frente a los 3.027 registrados en 2024, lo que refleja el crecimiento de la actividad vinculada al transporte de productos perecederos, especialmente del sector hortofrutícola.

Este incremento se ha visto acompañado por una mayor capacidad de slots en los servicios marítimos que conectan Málaga con países exportadores de América Latina, reforzando el papel del puerto malagueño como puerta de entrada para mercancías perecederas hacia el mercado europeo.

La captación de nuevos tráficos internacionales es uno de los objetivos estratégicos del Puerto de Málaga, que ha mejorado en más de un 30% su conectividad internacional en coordinación con las empresas de la Comunidad Portuaria, impulsando la actividad logística del recinto y contribuyendo al desarrollo económico de la región.