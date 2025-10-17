El Puerto de Málaga recibe la primera escala del crucero Star Princess

El Puerto de Málaga ha recibido este viernes la primera escala del buque Star Princess, de Princess Cruises, en un acto institucional con la presencia de autoridades locales y provinciales, representantes del puerto y medios de comunicación. - PUERTO DE MÁLAGA

El Puerto de Málaga ha recibido este viernes la primera escala del buque Star Princess, de Princess Cruises, en un acto institucional con la presencia de autoridades locales y provinciales, representantes del puerto y medios de comunicación.

El acto ha comenzado con las intervenciones del capitán de Star Princess, Gennaro Arma y de Esperanza González Pazos, consejera delegada de la Diputación de Málaga. El capitán del buque, con 27 años de trayectoria en Princess Cruises y varios reconocimientos por su liderazgo profesional, ha dado la bienvenida a bordo a los asistentes.

Por su parte, Turismo Costa del Sol ha participado en esta celebración compartida con distintas administraciones que se ha presentado como un hito para el turismo de cruceros en la provincia malagueña.

La llegada del buque se ha interpretado como un respaldo de las navieras a la Costa del Sol y como un impulso adicional a un segmento que, por su capacidad para atraer viajeros y proyectar imagen de destino, contribuyó al posicionamiento internacional del territorio.

En la intervención institucional se ha remarcado que el potencial del destino en cruceros fue indudable, por razones que combinan identidad, conectividad y experiencia. Se ha subrayado que la Costa del Sol reúne los ingredientes que valoran los cruceristas: un destino cultural y seguro en el Mediterráneo, bien conectado y con un atractivo estilo de vida. Esa suma de atributos explicó la confianza renovada de las compañías y de los viajeros.

"La Costa del Sol ofrece exactamente lo que buscan los cruceristas: un destino cultural y seguro, con excelentes conexiones y un estilo de vida que nos distingue. Esta primera escala del 'Star Princess' vino a confirmar esa preferencia y la confianza de las navieras en nuestra propuesta. Nuestro compromiso fue seguir trabajando con los agentes del sector para que cada escala se traduzca en experiencias memorables y en impacto positivo para la provincia", ha señalado Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol.

El discurso ha recordado la transformación que ha vivido el segmento en los últimos años, con proyectos en marcha y una variedad de productos que sitúan a la Costa del Sol entre los enclaves más atractivos y versátiles. La propuesta del destino se adaptó a motivaciones diversas (sol y playa, gastronomía, cultura y 'city-break'), integrando experiencias complementarias que enriquecieron la estancia y favorecieron la desestacionalización.

También se ha puesto el acento en la relación calidad-precio, el servicio de los profesionales y la riqueza de la oferta complementaria, junto a un clima privilegiado todo el año, como factores que consolidaron la elección del destino por parte de compañías y cruceristas. Este planteamiento se tradujo en una hoja de ruta clara: asociar la marca Costa del Sol a calidad, sostenibilidad y lujo, con una propuesta abierta los 365 días, orientada a un visitante corresponsable con el territorio y de mayor capacidad de gasto, que busca experiencias singulares y valora la autenticidad.

"Nuestro objetivo fue que la Costa del Sol se identifique con calidad, sostenibilidad y lujo durante los 365 días del año, atrayendo a un viajero corresponsable que valora el territorio. Queremos consolidar una oferta diversa (desde la cultura y la gastronomía hasta el 'city-break') apoyándonos en el talento de nuestros profesionales y en una relación calidad-precio competitiva; así seguiremos fortaleciendo un destino abierto, acogedor y bien conectado que responde a motivaciones distintas sin perder su esencia", ha concluido Esperanza González.

Tras las intervenciones, se ha llevado a cabo el tradicional intercambio de metopas entre el capitán y los representes de la ciudad y el puerto, seguido de un recorrido por el buque.

SOBRE EL STAR PRINCESS

Según información difundida por el Puerto de Málaga, el Star Princess es el segundo barco de la nueva categoría Sphere de Princess Cruises, que combina confort moderno con el encanto clásico de la navegación. Construido por Fincantieri Cantieri Navali Italiani en Italia, funciona con gas natural licuado (GNL), una fuente de energía más limpia.

Con un tonelaje bruto de 177.800 toneladas, eslora de 345 metros, manga de 42 metros y altura de 60 metros, puede alcanzar 22 nudos de velocidad máxima. Cuenta con 21 cubiertas, capacidad para 4.300 pasajeros y 1.600 tripulantes, distribuidos en 2.157 camarotes, incluyendo 80 suites, 123 minisuites, más de 1.000 camarotes con balcón, 100 habitaciones comunicadas y 51 accesibles.

Entre sus espacios más destacados se encuentran: The Dome, un espacio innovador de relajación y ocio con techo de cristal; The Princess Arena, el teatro más avanzado tecnológicamente de la compañía; y The Piazza, pieza arquitectónica central con ventanales de suelo a techo y vistas al mar.

Con esta primera escala, el Puerto de Málaga reafirma su compromiso con la atención a los cruceros y la promoción turística y económica de la ciudad y la provincia, consolidando su posición como puerto de referencia en el Mediterráneo occidental.