El Puerto de Motril (Granada) asegura la conexión con Tánger-Med tras reestructuración de líneas por Balearia

MOTRIL (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril ha asegurado este viernes la conexión marítima entre la dársena de esta ciudad de la costa de Granada con la de Tánger-Med, en Marruecos, después de que "la adquisición de Armas-Trasmediterránea por parte de Balearia ha llevado a esta a restructurar sus rutas marítimas".

Así lo ha indicado el Puerto de Motril en una nota de prensa en que ha indicado que respeta la decisión adoptada por la naviera, que circunscribe al ámbito empresarial, y ha anunciado que ya está trabajando para "buscar un nuevo operador para que la línea, que tan buenos resultados arroja hasta la fecha, siga funcionando para tranquilidad de sus usuarios".

Los datos así lo avalan, han asegurado desde la Autoridad Portuaria de Motril. Desde que la conexión marítima empezó a funcionar, en diciembre de 2023, no ha hecho más que crecer.

En diciembre de 2022, fecha de inicia de la línea, se transportaron 10.886 toneladas, disparándose el crecimiento en 2023, con 444.449 toneladas, año que fue superado con 456.031 en 2024. Hasta agosto pasado, es decir a falta de un trimestre para concluir el ejercicio, el volumen de toneladas ya es de 361.632. En total, la conexión marítima con Tánger-Med ha transportado 1.272.998 toneladas.

Otro dato significativo del buen funcionamiento de la línea, según han explicado desde el Puerto de Motril, es el número de camiones que han alojado ese total de mercancía a bordo del buque, sumando un total de 48.837 unidades de transporte intermodal.

"Aquí también se aprecia el crecimiento año a año. De los 380 camiones de diciembre de 2022, se pasó a 16.310 en 2023; 17.511 en 2024 y 14.636 este año, a falta del último trimestre", han concluido desde el Puerto de Motril. Los datos son concluyentes y nos refuerzan en la idea de que la conexión tiene que seguir funcionando con otra naviera.