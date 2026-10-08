El Puerto de Motril (Granada) asiste a una doble escala de cruceros con más de 5.500 personas a bordo

El Puerto de Motril recibe este jueves una doble escala de cruceros con la presencia del Norwegian Escape, que visita por primera vez el recinto portuario de la Costa Tropical granadina, y del Royal Clipper, un clásico de la temporada crucerística. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril (Granada) recibe este jueves una doble escala de cruceros con la presencia del Norwegian Escape, que visita por primera vez el recinto portuario de la Costa Tropical granadina, y del Royal Clipper, todo un clásico de la temporada crucerística en Motril. En total ambos buques transportan a bordo a 5.618 personas.

Así lo han dado a conocer desde el puerto en un comunicado, en el que detallan que, con sus 326 metros de eslora, el Norwegian Escape impresiona por sus dimensiones y llega a Motril después de completar un itinerario transatlántico que comenzó en Nueva York y ha incluido escalas en Halifax, Sydney, Ponta Delgada, Funchal y Gibraltar. Tras Motril, su recorrido continuará hacia Melilla, Ibiza, Palma de Mallorca y Barcelona. A bordo viajan 3.692 pasajeros y 1.339 integrantes de la tripulación.

Con motivo de su primera escala, a bordo del buque se ha hecho el tradicional acto de entrega de metopa y otros regalos de cortesía por parte del presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, y la teniente de alcalde de Promoción Turística de Motril, Mari Ángeles Escámez Rodríguez.

García Fuentes ha destacado la importancia de esta doble escala y, especialmente, de la primera visita del Norwegian Escape: "La llegada por primera vez de un buque de estas dimensiones demuestra la capacidad del Puerto de Motril para seguir incorporando nuevas compañías y nuevos barcos a nuestra oferta de cruceros, al tiempo que consolidamos la confianza de aquellas navieras que ya nos visitan habitualmente".

Por su parte, la teniente de alcalde de Promoción Turística del Ayuntamiento de Motril, Mari Ángeles Escámez, ha puesto el acento en la repercusión que este tipo de turismo tiene para la ciudad: "Cada escala de cruceros supone una oportunidad para que los visitantes conozcan Motril, disfruten de nuestra gastronomía, nuestra cultura y nuestro comercio, generando actividad y dando visibilidad a nuestra ciudad como destino turístico"

Aunque es la primera escala del Norwegian Escape, la compañía Norwegian Cruise Line cuenta con una amplia trayectoria en el Puerto de Motril, donde sus buques han realizado ya 64 escalas. Esta primera escala, ha sido consignada en Motril por López Guillén.

El Norwegian Escape ha llegado con 3.962 pasajeros y 1.639 tripulantes, convirtiendo esta doble escala en una importante oportunidad para mostrar la ciudad y su entorno a miles de visitantes.

Para los pasajeros que no han optado por realizar excursiones, el Puerto y el Ayuntamiento de Motril han habilitado 14 autobuses lanzadera para facilitar su desplazamiento hasta la ciudad y que puedan conocer de primera mano su oferta gastronómica, cultural y comercial.

Por su parte, el Royal Clipper es ya todo un clásico en el Puerto de Motril, donde ha realizado 25 escalas. La compañía Star Clippers Monaco, a la que pertenece el buque, acumula 66 escalas en el puerto granadino. A bordo viajan 209 pasajeros y 108 personas que integran la tripulación.