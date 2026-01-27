El Puerto de Motril (Granada) cierra 2025 con récord de mercancías

Puerto de Motril (Granada) - PUERTO DE MOTRIL.

MOTRIL (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) ha cerrado el ejercicio 2025 con un crecimiento significativo de su actividad, alcanzando un nuevo récord histórico en el tráfico total de mercancías hasta alcanzar los 2,86 millones de toneladas.

Hasta ahora, el mayor registro correspondía al año 2006, con 2,85 millones de toneladas, una cifra que se había mantenido como el techo histórico.

Los resultados obtenidos en 2025 superan ese dato (2.860.763 toneladas) y sitúan a la Autoridad Portuaria en el mejor momento de su historia desde su creación hace dos décadas, "reflejando la eficacia de las estrategias de desarrollo, modernización y diversificación impulsadas en los últimos años", ha destacado su presidente, José García Fuentes.

El incremento del tráfico ha sido especialmente notable en los graneles sólidos, vinculados en gran medida a la exportación de minerales procedentes de canteras de la provincia de Granada, así como el buen comportamiento de los graneles líquidos asociados al suministro energético.

Asimismo, el tráfico de mercancía general, el caso de las materias primas para la industria textil, automoción y agroalimentaria, ha mostrado una evolución positiva, "reforzando la posición del puerto como plataforma logística versátil y competitiva al servicio de distintos sectores económicos".

Los tráficos de Project Cargo, las mercancías de especiales características y grandes dimensiones que requieren unas instalaciones específicas en puerto y unas comunicaciones viarias que permitan su movilidad, tales como los elementos de aerogeneradores eólicos, también han tenido un excelente comportamiento, contribuyendo a ese crecimiento generalizado.

El ejercicio de 2025 se cierra, con un crecimiento acumulado del 10,03 por ciento, muy por encima de la media nacional, un dato que confirma la tendencia sostenida al alza y "consolida del Puerto de Motril como una herramienta estratégica que contribuye al desarrollo comercial y que ofrece una oportunidad solvente para la internacionalización del tejido productivo de nuestro entorno".

Desde el puerto destacan que este avance pone de manifiesto "no solo el dinamismo del tráfico portuario sino también la confianza de los operadores y la capacidad del puerto para adaptarse a las nuevas demandas del comercio marítimo, en un contexto marcado por la transformación de las cadenas logísticas y la necesidad de puertos eficientes y especializados".

DIVERSIFICACIÓN TRÁFICOS

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha valorado "muy positivamente" estos resultados, subrayando que "este récord histórico es el fruto del trabajo constante, de la colaboración con los operadores y de una apuesta clara por la diversificación de tráficos y de la mejora constante de las infraestructuras para facilitar y hacer más eficaces las operativas portuarias".

García Fuentes ha señalado además que "el crecimiento registrado en 2025 confirma que el Puerto de Motril avanza en la dirección correcta, consolidándose como un motor económico para la comarca y como una alternativa logística cada vez más atractiva dentro del sistema portuario español".

En este sentido, el presidente ha destacado que los datos de 2025 "no son un punto de llegada, sino un estímulo para seguir invirtiendo, innovando y captando nuevos tráficos", con el objetivo de reforzar la competitividad del puerto, generar actividad económica y empleo, y contribuir al desarrollo sostenible de su entorno.