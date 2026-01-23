El Puerto de Motril (Granada) consolida su posicionamiento como destino de cruceros en Fitur

El Puerto de Motril consolida su posicionamiento como destino de cruceros en Fitur - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Motril ha reforzado su proyección como destino estratégico dentro de la industria del crucero con su participación en la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026), celebrada en Madrid, uno de los principales encuentros internacionales del sector turístico.

Este año, la feria ha estado marcada por un contexto excepcional tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que motivó la suspensión de las presentaciones institucionales como muestra de respeto durante el luto oficial decretado.

En ese sentido, la Autoridad Portuaria de Motril, a través de los técnicos de su Departamento Comercial, ha desarrollado una intensa agenda de trabajo, manteniendo cerca de una veintena de reuniones de carácter nacional e internacional.

Reuniones que han permitido consolidar alianzas estratégicas y reforzar la promoción del puerto como infraestructura clave dentro del turismo marítimo y de cruceros.

La participación en Fitur 2026 se enmarca en la estrategia de la Autoridad Portuaria orientada a la proyección internacional, la innovación y el impulso de un modelo turístico sostenible, alineado con los retos actuales del sector y con los objetivos de crecimiento responsable.

El encuentro se celebra en un contexto de clara recuperación y crecimiento del turismo global.

Según datos de ONU Turismo, hasta el mes de septiembre se han registrado más de 1.100 millones de viajes internacionales, con un incremento del cinco por ciento en las llegadas turísticas durante 2025, lo que confirma la fortaleza del sector a nivel mundial.

En este escenario, el Puerto de Motril avanza en el desarrollo de sus ejes estratégicos para 2026, centrados en el conocimiento, la innovación, la proyección exterior y la transformación del modelo turístico, contribuyendo al liderazgo de España en la gestión de un turismo más competitivo, responsable y sostenible.

Fitur 2026 ha contado con la participación de 161 países, 18 más que en la edición anterior, más de 10.000 empresas y 967 expositores. En esta edición, México ha sido el país invitado, mientras que España, como país anfitrión, ha reforzado su papel como referente internacional en el ámbito turístico.