El puerto de Motril (Granada) mejorará la conexión peatonal entre la carretera de la playa y el acceso a la ZAL

Proyecto para la mejora de la accesibilidad peatonal entre la N-347 GR y el nuevo vial de acceso a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Motril - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) ha redactado un proyecto para la mejora de la accesibilidad peatonal en un tramo de 250 metros de la carretera de bajada a la playa (N-347 GR) en su conexión con el nuevo vial de acceso a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), una actuación destinada a favorecer la movilidad y la seguridad en ese entorno.

"La obra permitirá mejorar y ordenar los itinerarios peatonales existentes, facilitando el acceso y los desplazamientos a pie en un espacio que ha experimentado una mayor actividad con la construcción de una rotonda y la puesta en funcionamiento de la nueva estación de servicio del grupo Pantoja", ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes.

Una vez redactado, el siguiente paso será la elaboración de los pliegos, la licitación, adjudicación y posterior ejecución de las obras. La Autoridad Portuaria tiene previsto impulsar esta tramitación a la mayor brevedad posible, con el objetivo de ejecutar cuanto antes las mejoras previstas y dotar a este ámbito de unas condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad peatonal.

El proyecto contempla una inversión que se sitúa en torno a los 127.000 euros. En cuanto al nuevo vial rodado a la ZAL, su puesta en servicio está pendiente de la terminación de los trabajos de aglomerado necesarios para su uso.