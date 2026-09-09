Comienza el derribo de las dos primeras viviendas con sentencia de la urbanización Las Llamas II de Argoños - EUROPA PRESS

ARGOÑOS, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Excavaciones Huerta, contratada por el Ayuntamiento de Argoños, ha iniciado este miércoles el derribo de las dos primeras viviendas con sentencia de demolición de la urbanización Las Llamas II, en Camino del Portillo.

Una de ellas fue okupada el pasado sábado por la noche pero finalmente fue abandonada tras acudir la Guardia Civil, después del aviso del Ayuntamiento.

De las otras nueve viviendas con sentencia de demolición en esta misma urbanización, una también será derribada próximamente y las ocho restantes están okupadas en estos momentos. Respecto a éstas últimas, ha habido ya varias sentencias que impiden su desalojo.

A los propietarios de las dos viviendas que van a ser derribadas este miércoles -las correspondientes a los números 40 y 41-, el Gobierno de Cantabria les ha proporcionado una vivienda de sustitución en el municipio, en una zona cercana al Ayuntamiento.

Esta misma opción ha sido la escogida por los propietarios de la vivienda que será próximamente derribada (el número 32).

Mientras, los ocho titulares de las viviendas de la urbanización que están okupadas se decantaron por la indemnización ofrecida por el Ejecutivo regional, que cobraron hace cuatro años.

255 VIVIENDAS CON SENTENCIA DE DERRIBO EN ARGOÑOS

En Argoños, el número de viviendas con sentencia de derribo asciende a 255 y solo a estas once se ha dado por ahora una solución, bien indemnizando a sus propietarios u ofreciéndoles una vivienda de sustitución, según datos ofrecidos por el presidente de AMA, Antonio Vilela, que ha presenciado los trabajos de derribo junto al consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Roberto Media (PP), y el alcalde, el también popular Juan José Barruetabueña.

Media ha anunciado que, previsiblemente, esta misma semana se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el concurso para adquirir más terrenos donde poder construir viviendas de sustitución para los afectados del municipio que se decanten por esta vía.

"Va a haber terreno suficiente para todos aquellos que lo quieran", ha asegurado al respecto el consejero.

También ha expresado la "disposición" del Gobierno para que al final de la legislatura se sepa qué afectados van a ser indemnizados y cuáles tendrán vivienda de sustitución y dónde.

Por su parte, AMA, la asociación que aglutina a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ha reclamado al Gobierno que "a la mayor rapidez posible dé soluciones" y apruebe un plan de actuación "real, creíble, con presupuesto, que se ejecute, que tenga un tiempo delimitado".

"Después de 30 años necesitamos soluciones reales y rápidas", ha afirmado Vilela.

Y es que las viviendas de la urbanización Las Llamas II datan de 1997, fecha similar a las de muchas de las que tienen sentencia de derribo en el municipio.