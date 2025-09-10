El puerto de Motril (Granada) participa en la cumbre de CLIA, previa a la Seatrade Europa de Hamburgo

MOTRIL (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Motril (Granada) asiste a la Seatrade Europa de Hamburgo que comienza este miércoles y se prolonga hasta el viernes, aunque previamente a su inauguración se ha celebrado la cumbre de puertos y destinos de CLIA, la asociación que representa la industria de cruceros, de la que el puerto de Motril es socio ejecutivo.

Durante la semana, Seatrade Europa va a analizar los cambios de políticas en el sector, las crecientes ambiciones medioambientales y las expectativas de los viajeros, en constante evolución, reuniendo para ello a las navieras más importantes y analizando los destinos más emergentes y las tendencias del mercado.

En esta feria se dan cita más de 3.500 profesionales del sector, 150 expositores de 70 paises y 140 ponentes. Seatrade Europe reunirá a la comunidad de cruceros oceánicos y fluviales bajo el tema 'Futuro hacia adelante'.

Los temas del programa incluyen a ciudades, comunidades e impacto de los cruceros, con el objetivo de explorar cómo las líneas de cruceros y los destinos están redefiniendo el éxito, equilibrando el valor económico con el intercambio cultural auténtico, los beneficios locales y la licencia social.

También se hablará de los destinos emergentes, la estacionalidad, la evolución de las excursiones en tierra y lo que se necesita para estar preparado para un crucero, con énfasis en la innovación y el valor local.

Desde el punto de vista de la gestión ambiental, se tratará la modernización de la flota hasta la protección de la biodiversidad, haciendo énfasis en las decisiones que están adoptando las partes interesadas en los cruceros para cumplir con los ambiciosos objetivos climáticos y de sostenibilidad.

Soluciones digitales que mejoren las operaciones, la seguridad y la satisfacción de los pasajeros y una descripción estratégica de las tendencias del mercado, la dirección de las políticas, las prioridades de inversión y el crecimiento regional, son otros asuntos que se van a abordar en Hamburgo.

Con la presencia del Puerto de Motril, junto con la comarca y Granada en esta feria, "damos visibilidad internacional al Puerto y a la provincia como destino emergente, fortalecemos las relaciones con los agentes clave del sector, promocionamos nuestro rico y variado territorio y tendremos un posicionamiento estratégico como anfitriones del próximo Congreso internacional CITCA, a celebrar en Motril y Granada en este mes de octubre", ha concluido el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes.