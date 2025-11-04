El Puerto de Motril (Granada) recibe por primera vez al crucero Oosterdam

MOTRIL (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril, en la costa de Granada, ha recibido por primera vez la escala del crucero Oosterdam, perteneciente a la naviera Holland America Line, que regresa al puerto granadino tras varios años de trabajo comercial y promoción internacional. Con motivo de esta primera escala, representantes del Puerto de Motril y autoridades locales han realizado la tradicional ceremonia de intercambio de metopas a bordo del buque.

El Osterdam, un buque de 285 metros de eslora, la segunda mayor de las doce primeras escalas esta temporada, ha llegado con 2.658 ocupantes, entre pasajeros y tripulación. Los cruceristas se encuentran realizando un itinerario de 15 noches por Europa, África y América y por el que han pagado entre 3.600 y 11.000 euros, lo que sitúa al barco en el segmento premium.

Durante su estancia, los pasajeros han podido visitar Motril gracias a los doce autobuses lanzadera dispuestos para trasladarlos desde el puerto hasta el centro urbano. Además, el Ayuntamiento de Motril ha preparado un espectáculo flamenco en las calles de la ciudad para "dar la bienvenida a los visitantes y ofrecerles una muestra de la cultura andaluza", según ha indicado la Autoridad Portuaria en una nota de prensa.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha subrayado que "la llegada de un barco de estas características confirma la consolidación del Puerto de Motril como destino de cruceros de alto nivel y refleja el fruto del trabajo realizado en los últimos años para recuperar a compañías de referencia internacional como Holland America Line".

El concejal de Cultura de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino, por su parte, ha señalado la apuesta por el segmento de los cruceros como lo demuestra, en el caso de su área, las actividades flamencas programadas para la ocasión y la apertura de los museos municipales. El buque ha sido consignado por Motril Shipping, empresa local que ha coordinado las operaciones portuarias.

La llegada del Oosterdam refuerza la estrategia del puerto para consolidarse como puerta de entrada de cruceros de alto nivel, apoyada por la colaboración institucional, el refuerzo de servicios al crucerista y la potenciación de la oferta turística del entorno (Costa Tropical, Granada, y Alpujarra).

De forma paralela, también ha atracado en el Puerto de Motril el Star Clipper, un velero de lujo que ya nos ha visitado en veinte ocasiones, mientras que la compañía naviera, Star Clipper Mónaco, lo ha hecho 64 veces. Para este último trimestre (octubre-diciembre), se prevé que el puerto reciba más de 15.390 pasajeros y 13 escalas. Una cifra de pasajeros que podría traducirse en un impacto económico directo estimado de 1,5 millones de euros, considerando un gasto medio de 100 euros por pasajero y día.

Incluyendo los efectos indirectos e inducidos en la economía local (servicios portuarios, aprovisionamiento, hostelería, transporte, comercio), el impacto podría ascender hasta tres millones de euros. Asimismo, cada escala de crucero genera aproximadamente 90 empleos (restauración, guías turísticos, transporte, empresas de servicios a navieras).