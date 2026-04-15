El Puerto de Sevilla presenta en Miami su oferta para cruceros y megayates junto a Global Ports

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, acompañado de Francesc Grau, durante la presentación de la oferta de cruceros en la Feria de Miami. - APS

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), encabezada por el presidente de la institución, Rafael Carmona, ha participado en la mayor feria internacional del sector del crucero, Seatrade Cruise Global de Miami, para presentar la oferta del puerto sevillano en este segmento, así como los atractivos del destino, con el objetivo de "atraer más escalas de calidad y de alto valor turístico".

"Sevilla es un destino muy atractivo para los cruceros y megayates, y su puerto, una infraestructura única que, además de permitir disfrutar de la ciudad con atraque en pleno corazón de Sevilla, ofrece la experiencia singular de navegar a lo largo del estuario y descubrir el Guadalquivir", ha destacado Carmona en una nota de prensa.

Asismimo, el presidente ha subrayado que aumentar el número de escalas y prolongar el tiempo de estancia de los cruceros y megayates en Sevilla es una de las prioridades. "Para ello, nos hemos aliado con los mejores del sector, Global Ports and Ocean Platform Marinas Sevilla, quienes no solo optimizarán la operativa y prestarán un servicio personalizado a cada buque; sino que también modernizarán las infraestructuras y darán forma a la futura terminal de cruceros del Distrito Urbano Portuario de Sevilla".

Bajo el título 'Puerto de Sevilla: un nuevo enfoque del turismo de cruceros y megayates en el corazón de Andalucía', el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, junto a representantes de los nuevos gestores de la terminal, ha presentado estas novedades en los stands de Puertos del Estado y de Global Ports Holding. En el acto también han participado el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno.

Durante las intervenciones, Francesc Grau, director regional de Global Ports Holding para el Mediterráneo Occidental, ha manifestado que "Sevilla representa una oportunidad diferenciada dentro de nuestra cartera en el Mediterráneo Occidental, con un gran potencial de crecimiento mediante inversiones específicas, experiencia operativa y una estrecha colaboración con los actores locales. Nuestro objetivo es posicionar cada puerto de forma que potencie su identidad única, al tiempo que ofrecemos una experiencia consistente y de alta calidad para las navieras y sus pasajeros".

Por su parte, el presidente de Puertos del Estado ha destacado que "estas inversiones se enmarcan en el esfuerzo del sistema portuario estatal hacia unos puertos más competitivos, promoviendo infraestructuras modernas y un modelo de crecimiento que impulse un turismo sostenible y de calidad".

La delegada municipal de Turismo ha subrayado que "hablar del Puerto de Sevilla es hablar de uno de nuestros grandes activos estratégicos, con el único río navegable del país, que no solo ha sido durante siglos la gran arteria económica y cultural de la ciudad, sino que hoy vuelve a situarnos en una posición singular dentro del mapa turístico internacional".

Asimismo, Angie Moreno ha manifestado que "pocas ciudades en Europa y en el mundo, pueden ofrecer la experiencia de llegar en crucero o en megayate hasta el corazón mismo de una gran ciudad histórica, Patrimonio Mundial, con una oferta cultural, gastronómica y patrimonial única. Esa singularidad es la base sobre la que se construye este proyecto".

TEMPORADA DE CRUCEROS 2026

La temporada cruceros comenzó el 26 de febrero con la llegada del Azamara Journey; y finalizará el 29 de diciembre, con la escala del Vidanta World's Elegant.

En total, para 2026 se esperan unas 90 escalas, incluyendo la Belle de Cadix con puerto base en Sevilla. Además, como novedad, cuatro cruceros harán su primera escala en Sevilla.

Por otro lado, la apuesta de Scenic por el destino Sevilla se refuerza este año al coincidir por primera vez las escalas de dos de sus buques insignia el 9 de mayo: el Scenic Eclipse I y II.