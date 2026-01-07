El Puerto de Sevilla registra una jornada récord de atraques con 18 buques en sus muelles

Vista del Polígono de Astilleros con secciones de torres eólicas dispuestas para su tralado a los buques. - APS

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Sevilla ha registrado este miércoles una alta ocupación de atraques con 18 buques en sus muelles. Así, entre otras mercancías, se están realizando descargas de urea --compuesto químico rico en nitrógeno y principal componente del 90% de los fertilizantes--, chatarra, abono, cereal, aceite, harina de soja; y cargas de clinker --principal componente del cemento--, secciones de torres eólicas y contendores.

El inicio de año confirma el dinamismo de la operativa portuaria, que favorece la importación y exportación al tejido empresarial; tanto al sector siderúrgico, principalmente, a las plantas de Alcalá de Guadaíra y Jerez de los Caballeros; como al sector agrícola del Valle del Guadalquivir; y al polo industrial metalmecánico radicado en el Polígono de Astilleros, destaca la Autoridad Portuaria.

Asimismo, el Puerto de Sevilla afianza su papel como "puerta logística" entre la Península y las Islas Canarias. Entre las principales fortalezas de este enclave marítimo interior, destaca la frecuencia y regularidad de los servicios, con cinco salidas marítimas semanales de portacontenedores y cerca de un centenar de circulaciones ferroviarias mensuales.