El Puerto de Tarifa (Cádiz) encadena tres días sin ferris con Tánger al cancelar salidas el sábado por borrasca Claudia

TARIFA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Tarifa (Cádiz) va a encadenar tres días consecutivos con ferris cancelados en su conexión marítima con Tánger (Marruecos) después de que la naviera Africa Morocco Link haya anunciado que sus barcos no saldrán este sábado al mar, algo que lleva pasando desde el jueves por las condiciones meteorológicas adversas derivadas por el paso de la borrasca Claudia.

Según la información facilitada al pasajero en la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, recogida por Europa Press, la otra naviera que opera en Tarifa, Balearia, está pendiente de confirmar las salidas para este sábado tras suspender también sus líneas marítimas en los días pasados.

En Algeciras, sus conexiones con Tánger y Ceuta siguen operando sin apenas incidencias desde que comenzó el episodio de borrascas, con solo dos ferris cancelados en la mañana de este viernes.

Por otra parte, el servicio de catamaranes del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, continúa con sus líneas suspendidas entre El Puerto y Rota con Cádiz, acumulando ya dos días sin actividad. No obstante, ante esta situación, se ha puesto a disposición del público servicios alternativos directos en modo autobús por carretera hasta nuevo aviso.