Los puertos de Algeciras y Tarifa (Cádiz) implementan nuevos controles fronterizos en las terminales de pasajeros

Pantalla de información a pasajeros en la estación marítima del puerto de Tarifa (Cádiz) - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La empresa Inetum España desarrollará los nuevos controles fronterizos Schengen en las terminales de pasajeros de los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa, tras adjudicarse por 3,2 millones el suministro de los equipos y su mantenimiento durante tres años del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (Entry Exit System, EES).

En una nota, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha apuntado además, que esta empresa se encargará también de la formación al personal auxiliar de apoyo a la Policía Nacional.

Los nuevos controles entrarán en operaciones antes del verano y afectarán a la entrada y salida de ciudadanos no comunitarios, que deberán proporcionar datos biométricos.

La iniciativa es fruto de la entrada en vigor del Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y al Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias), en el que la Autoridad Portuaria invertirá en dos fases, siendo la primera de ellas adjudicada a Inetum.

El EES es un sistema de información de implantación progresiva que surge como una iniciativa para modernizar la gestión de las fronteras exteriores de la UE, sustituyendo la obligación de sellar los pasaportes de los nacionales de terceros países y que permite registrar y almacenar la fecha, la hora y el lugar de entrada y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras de la UE, entre otras ventajas.

En este proceso de implantación de los nuevos controles es necesario activar el equipamiento automatizado EES para el control del paso fronterizo, que consiste en quioscos de autoservicio, puertas ABC, puestos del control asistido, tabletas de verificación y supervisión, tabletas de registro, así como otros elementos complementarios como sistemas del CCTV, señalética digital y habitáculos específicos como cabinas dobles y contenedores equipados.

Estos equipamientos serán cedidos posteriormente por la APBA al del Ministerio de Interior en virtud del convenio firmado entre la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior y Puertos del Estado, al que se adhirió la APBA en 2024.

La segunda de las fases supone la incorporación del citado personal auxiliar de información al pasajero que dará apoyo a la Policía Nacional durante los tres años. Con un presupuesto de otros 10,8 millones de euros, la APBA ultima los trámites para licitar este servicio. El objetivo del servicio será el de atender las dudas de los viajeros y asistirles en el uso del equipamiento EES y la gestión de las colas de pasajeros para acceder a los puntos EES.

El proyecto está cofinanciado por la UE en un 75% de la inversión y un 100% del gasto corriente a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV).