Diputación de Almería destina casi 700.000 euros a obras de emergencia por el temporal

Publicado 27/09/2019 15:39:34 CET

ALMERÍA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial de Almería ha aprobado un paquete de inversiones que permitirá financiar la reparación de las carreteras dañadas tras las lluvias torrenciales que azotaron la provincia hace dos semanas.

El Pleno ha liberado 674.863,5 euros para la ejecución de las obras de emergencia que permitirán poner a punto los tramos de la red viaria provincial que han sufrido graves daños en los términos municipales de Almería y Níjar.

La Diputación ya ha librado el dinero, de forma que las inversiones no están supeditadas al Real Decreto de medidas urgentes elaborado por el Gobierno para actuar ante las catastróficas lluvias que acaecieron en todo el sureste español.

En concreto, según ha detallado la Diputación en una nota, se va a actuar en la AL-3115, de la N-344 en Retamar de Almería al faro de Cabo de Gata con 109.939,50 euros; en la AL-3114, de la N-344 en El Toyo a Cuevas de los Medinas con 79.980 euros; en la AL-3106, de la A7 en Níjar a Las Negras por Campohermoso con 80.000 euros; y en la AL-3106, de la A7 en Níjar a Las Negras por Campohermoso (Vistabella) con 60.000 euros.

También se va a actuar en la AL-3111, de la A7 Campohermoso por San Isidro de Níjar con 120.000 euros; en la AL-3201, de la AL-3115 en Ruescas a la AL-3108 en el Cortijo Nazareno con 140.000 euros; en la AL-3108, de la A7 en Níjar a San José por Los Nietos con 60.000 euros; y en la AL-6102, de la AL-6103 en Purchena a la AL-6103 en Somontín por Urrácal con 25.000 euros.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Una de las proposiciones aprobadas por unanimidad ha sido la declaración institucional de apoyo a los afectados por las lluvias torrenciales que, en junta de portavoces, fue consensuada por PP, PSOE, Vox y Cs.

El texto muestra el apoyo de la corporación, reconoce a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los miembros del dispositivo de Diputación su trabajo durante la dana que provocó fuertes lluvias los días 13 y 14 de septiembre.

Del mismo modo, la declaración institucional también insta al Gobierno central y la Junta de Andalucía a tomar medidas concretas que permitan que los municipios, las explotaciones agrícolas e infraestructuras municipales, viales y ferroviarias puedan recuperar la normalidad lo antes posible.

La institución provincial ha dado un paso más y adquiere el compromiso de seguir estudiando y valorando daños para que una comisión técnica establezca líneas de ayuda que complementen las diversas acciones emprendidas por las distintas Administraciones Públicas.

El presidente ha agradecido a todos los grupos su altura de miras. "Es muy importante que todos hayamos permanecido unidos frente a esta catástrofe. La sociedad demanda que no haya fisuras políticas en algo que es clave para restablecer la normalidad en todos los municipios afectados por la dana", ha dicho.

UNA MOCIÓN "DE UNICORNIO"

Suerte contraria ha tenido la propuesta elevada por Cs para crear un "plan provincial de embellecimiento de municipios" para la provincia, que ha contado con el voto en contra del equipo de gobierno desde el que, su portavoz, Fernando Giménez, le ha acusado de "plagiar" la propuesta ya anunciada por el presidente de la institución y que se prevé para el próximo ejercicio presupuestario.

"Si quiere voy y le pongo una medalla al presidente", ha replicado el portavoz de Cs, Rafael Burgos, quien ha endurecido el tono ante el ambiente "burlón" en el que su propuesta ha sido rechazada al tiempo que ha defendido el carácter propositivo de su texto, que es "de unicornio".

El texto de la formación naranja tampoco ha sido apreciada por el PSOE, quien ha afirmado que "una de las mejores maneras de que un pueblo esté bello es que tenga colegio", según ha indicado en relación a la situación en Tahal, donde el colegio ha dejado de operar y ha provocado una disputa entre la alcaldesa del municipio, Trinidad Jiménez (PSOE) y la Consejería de Educación que conducen desde Cs en la Junta.

El portavoz de Cs también ha elevado una segunda moción relativa a financiación autonómica que, tras una cierta polémica por las posiciones que sostiene su partido según el territorio en el que se halle, ha salido adelante gracias al apoyo del PP. No obstante, el asunto ha motivado las quejas del diputado. "He tenido plenos duros en el Ayuntamiento, pero esta bronca que me estoy llevando hoy no me la voy a llevar nunca. Parece que estoy descubriendo América y estoy presentando las credenciales a los Reyes Católicos", ha dicho



COMISIÓN PARA EL BREXIT

Entre otras mociones, el Pleno ha aprobado un texto impulsado por el PSOE para la creación de un observatorio del Brexit que, tras aceptar una enmienda del PP, ha quedado en una comisión de trabajo en la que estarán representados todos los partidos con representación en el órgano plenario y a la que se invitará a agentes sociales y económicos.

La provincia, según ha trasladado el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, se vería afectada "de

manera directa y muy importante a diferencia de otras", motivo por el que los socialistas han propuesto que la institución provincial "se adelante" a través de un órgano en el que "defienda los intereses de los almerienses ante las instituciones que, como la Junta y el Gobierno central, vayan a tomar las medidas oportunas para minimizar los efectos" de esta salida de Reino Unido de la Unión.

La corporación ha respaldado por unanimidad la moción presentada por el Grupo Popular para mostrar el rechazo a la implantación del pago por el uso de las autovías e instar al Gobierno a dar marcha atrás después de que sopesara implantar esta medida, si bien desde el PSOE se ha propuesto su retirada y declarar, directamente, Almería como territorio libre de peajes.

El Grupo Popular, que también ha promovido un texto sobre financiación local, ha elevado a Pleno una moción para instar a las administraciones andaluza y estatal a garantizar y mejorar la seguridad de los pacientes y ciudadanos en la atención sanitaria y cuidados recibidos estableciendo un ratio enfermero-paciente. Se trata de una moción que se ha aprobado por unanimidad y que es el resultado de las conversaciones entre el PP y el sindicato Satse.