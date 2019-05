Toni Nadal: "Lo que nos diferencia del mundo animal es la necesidad de mejorar"

Publicado 09/05/2019 10:07:12 CET

ALMERÍA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de tenis Toni Nadal ha participado en 'Los Encuentros con el Deporte' que organiza la Diputación Provincial de Almería, donde ha trasladado su experiencia como preparador de Rafa Nadal, al que desde un principio trató de "inculcarle un principio que entiendo básico y que es lo que nos diferencia del mundo animal: la necesidad de mejorar", según ha trasladado.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, Nadal se mostró como un "apasionado" de su trabajo, por lo que entiende que las "ganas de mejorar" han "marcado la carrera de Rafa". "Ganar o no ya no depende exclusivamente de uno. Todos tenemos la posibilidad de mejorar, siempre y cuando estemos dispuestos a hacerlo, y el éxito no es ganar grandes títulos, el éxito para nosotros es dar la mejor versión de cada uno de nosotros, e intentar hacer las cosas cada día mejor", ha indicado.

El entregador ha valorado la sociedad "sobreprotectora" que se ha generado en torno a los menores y jóvenes. "Hemos hecho gente más débil, es uno de los problemas de la sociedad, nos hemos acostumbrado a dar continuamente mensajes positivos, que somos los mejores. Los mensajes positivos que se lanzan para elevar nuestra autoconfianza lo que hacen es elevar nuestro autoengaño. Hay que enfrentarse a la realidad para asumirla y estar dispuesto a modificarla".

La conferencia titulada 'El deporte como modelador de los valores de los jóvenes', ha contado con una gran afluencia de público en el Palacio Provincial, donde antes del comienzo de la charla el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, recibió a Toni Nadal en su despacho, donde firmó en el libro de honor.

García dio la bienvenida al entrenador a Almería, una provincia que, según ha manifestado, "posee muchos de los valores de los que vas a hablar". "De por sí el almeriense se ha hecho a sí mismo con mucho esfuerzo y sacrificio, creyendo en su meta, y con una fuerte exigencia mental, que ha servido para suplir la poca ayuda que hemos tenido desde fuera, y esos valores también los promulga el deporte".

El presidente ha destacado la visita de Nadal por "darnos la oportunidad de vivir un evento de referencia mundial, no solo porque haya entrenado al mejor deportista español de la historia, su sobrino Rafa, sino también porque transmite unos valores muy importantes. Saber superarse, encajar la derrota, y transmitir lo que significan esos valores a la sociedad", y ha recordado que desde Diputación se impulsan programas como los Circuitos de Promoción Deportiva, los Juegos Deportivos Provinciales, de deporte adaptado o el Programa Almería Juega Limpio para, afirmó García, "igualar en oportunidades de acceso al deporte a todos los almerienses, de los 103 municipios y una entidad local menor que tiene la provincia".